客家便當返鄉 民進黨「尋味」帶動聲勢

2018-05-05 00:32 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ／苗栗報導



民進黨客家事務部昨天在苗栗縣頭份市推出「尋味．台三線．苗栗」客家便當返鄉記者會，黨秘書長洪耀福等人到場，為參選苗栗、新竹縣長的無黨籍頭份市長徐定禎、客家部主任鄭朝方拉抬聲勢，期盼勝選後打造桃竹竹苗4縣市的區域治理及合作。

記者會由鄭朝方主持，客家歌手林碧霞獻唱她以客家便當為靈感創作的歌曲「尋味的旅程」；會中介紹民進黨的客家便當計畫，宣告客家便當將持續返鄉與鄉親分享，引起更多客家文化創新回響，將傳統文化透過創新模式保存下去。

洪耀福及民進黨選對會召集人林錫耀、陳明文及行政院中辦副執行長吳宜臻及表態參選苗栗市長的張喜慶等人到場。

洪耀福指出，民進黨從草根起來，便當對民進黨是很重要的精神跟文化，鄭朝方接客家部，一直想把客家元素跟便當結合，這個便當經蔡英文總統認證，她認為非常好吃又道地，一次還可以吃2個。

他說，民進黨不只用客家便當串連客家人的文化跟感情，未來除桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅外，希望鄭朝方和徐定禎也能在新竹、苗栗縣當選，4名優秀縣市長共同合作，在中央支持下推動區域共同治理，4縣市一起帶動。

民進黨客家部推出「客家便當返鄉」，無黨籍苗栗縣長參選人、頭份市長徐定禎(中)示範製作客家便當，參選新竹縣長的民進黨客家部主任鄭朝方(右一)也到場。 記者胡蓬生／攝影 分享 facebook

徐定禎示範料理客家小炒加義大利麵，完成後並讓妻子楊士儀先品嘗；現場準備的客家小炒食材有豆干，幫忙切菜的吳宜臻當場點出「苗栗的小炒是不加豆干的」，顯示她對客家菜的烹調也有一套。

徐定禎強調，他參選的首要政見就是免費營養午餐，他說到一定做到，民進黨中央也不會坐視這張支票跳票。