已成怨偶卻高唱分手好難 民進黨的「柯文哲難題」

民進黨究竟要不要在年底選舉禮讓台北市長柯文哲？黨內人士坦言傷透腦筋。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

近來國民黨台北市長初選已成定局，由前國民黨立委丁守中出線，代表國民黨出戰北市。藍營人選就位，綠營則還霧裡看花。民進黨究竟要不要在年底選舉禮讓台北市長柯文哲，還是要自己提名人選，黨內正反意見都有，著實傷透腦筋。正如民進黨團總召柯建銘所言，柯文哲問題是民進黨很大的麻煩，每個人都在想要怎麼處理這個問題。

民進黨內挺柯的黃承國都直言 沒有禮讓空間

民進黨台北市黨部主委黃承國。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

然而原來撲朔迷離的難題，隨著民進黨內自提名的聲浪愈來愈大，似有日趨明朗化的態勢。就連一直以來被外界認為挺柯的台北市黨部主委、選對會成員黃承國也直言，台北市沒有任何禮讓的空間。這一轉折為年底北市選情埋下變數。

反觀4年前，民進黨基層的主流意見是挺柯文哲選台北市長，甚至不在乎柯要不要加入民進黨，為了禮讓柯文哲，民進黨還特地設計兩階段初選民調的機制，展現十足氣度。如今，物換星移，民進黨基層的主流意見不再支持禮讓柯文哲，反而要求黨中央應自提人選，選輸也無所謂，認為自提人選才能維護黨的價值和尊嚴。前後一比，恍若隔世。

轉折關鍵是什麼？恐怕還是柯文哲那張嘴

柯建銘指出柯文哲最大的問題是「口無遮攔」，他常勸誡柯P說「政治是要朋友越來越多，而不是去得罪每一個人」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

柯建銘說得最到位。他說，他曾私下告誡柯文哲，搞政治不能「黑白講」、得罪很多人。但柯文哲個性使然，也有自己的看法。柯建銘曾建議柯文哲要像他一樣會忍耐，但柯忍不沒多久，在北市議會答詢時也稱「柯總召叫我忍耐」，但過兩、三天又會大放厥詞。

柯文哲的直，曾是他深受選民欣賞與支持的特質，然而，口舌所引起的爭議，卻反而成為柯文哲與民進黨關係惡化的主因，光是過去一年，柯文哲在諸多議題上槓上民進黨，造成柯文哲與民進黨關係漸行漸遠。

柯文哲批前瞻預算 不是蓋蚊子館而是孑孓館

前瞻計畫爭議鬧得沸沸揚揚，台北市長柯文哲演講時批高雄市舉債過多，債留子孫，引發高雄市政府不滿回擊。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

以前瞻計畫為例，民進黨政府上台提出8年8800億的「前瞻基礎建設計畫」，內容包括軌道建設、綠能建設、數位建設、水環境建設，以及城鄉建設，堪稱蔡政府的重量級經濟政策，卻被柯文哲批評恐怕是重複投資、重複浪費，蓋出來的不是蚊子館，是「孑孓館」，連蚊子都孵不出來，認為前瞻計畫只想花錢，引發時任行政院長林全的不滿。

雙方隔空交火，柯文哲不急著滅火，還向林全和交通部長下戰帖，表明願意針對鐵道運輸議題上節目辯論。對此，行政院也作出反擊，強調柯文哲自承不知道前瞻基礎建設的內容，既然對內容不熟悉、不了解，沒有什麼好辯論的，更批評柯文哲的論點是邏輯不通，因果錯誤，對此種即興式的柯式語言，感到遺憾。

「兩岸一家親」引發獨派反彈

2017年台北、上海雙城論壇，台北市長柯文哲（左）和上海市長應勇致詞時，都不約而同提到「兩岸一家親」、「兩岸命運共同體」。 圖／北市府提供 分享 facebook

柯文哲去年赴上海參加雙城論壇，重提兩岸一家親，引發民進黨獨派反彈。柯文哲後來接受電視專訪又自爆參加雙城論壇前，有將講稿送到國安會，卻遭「已讀不回」對待，放他一人對付阿共仔，等到出事了才拿來攻擊他。此話引起民進黨一片譁然，痛批柯文哲說謊。民進黨台北市議員梁文傑更批評柯文哲是得了便宜還賣乖，出訪除了要民進黨支持，還想獲得中間及泛藍支持，兩邊都要吃，事後又要哽咽委屈。

中國新歌聲爆流血 柯說病毒是內政部放進來的

大陸選秀節目「中國新歌聲」在台大田徑場舉辦活動，台大學生與獨派人士前往抗議校方出租場地，爆發流血衝突。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

去年9月，「中國新歌聲」在台大田徑場舉行音樂節活動，但爆發統派獨派流血衝突，柯文哲事後赴市議會針對「台大新歌聲事件」進行專案報告，但回應引發民進黨議員不滿，不但柯文哲表示不知道當天上海台辦主任李文輝也在現場，被批狀況外，當民進黨議員顏若芳稱相關活動是病毒，未料柯文哲竟回應，「這病毒也是內政部放進來的，」被批評卸責。

蔡英文說要確認台灣價值 柯P回嗆他也想知道總統的台灣價值

蔡英文和台北市長柯文哲在媒體上隔空交火，對彼此的「台灣價值」提出質疑。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

柯文哲被外界判斷「親中」的言行，引起民進黨普遍不滿，總統蔡英文接受媒體專訪還特別點名柯文哲，必須「對台灣價值的這件事情，再一次的確認，讓我們（民進黨）的支持者覺得說，他是一個我們可以一起作戰的人。」而柯文哲竟回：「其實我也不知道，我也很想知道她的台灣價值是什麼！」柯文哲的態度搖擺不定，讓昔日戰友、曾在2014年大選幫忙操盤的姚立明，拿來當成跟他反目撕破臉的理由 。

姚立明明確表示，柯文哲過去又說「兩岸一家親」，又不願正面回應蔡英文總統提問的「台灣價值」，讓他覺得柯是個沒有價值觀的人，沒辦法再挺他。

民進黨卡管 柯文哲：不知道哪個白痴決定這政策

台大「卡管」風波持續延燒，台大校門口掛起「大學自主還我校長」黃布條。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

而近來卡管風波爭議不斷，卡管與挺管吵不停，再加上新教長吳茂昆的爭議也不少，卡管一下子成為民進黨的燙手山芋，柯文哲仍不改語不驚人死不休的個性，直言以他台大醫學院外科教授身分來看，這嚴重侵犯大學自主，「不知道哪個白癡決定這政策！」柯文哲表示，只用行政命令打掉，阻止管中閔上任台大校長，這併發症太大。

民進黨人士直言，管中閔的事情，柯文哲不知道頭不知道尾，只覺得這樣打一下可以拉到藍軍的票，這樣子亂打，事後又承認不了解，那是在打什麼？