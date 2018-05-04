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侯友宜藍營大團結 蘇貞昌同鄉會獲支持

2018-05-04 21:47中央社 新北4日電

國民黨新北市長參選人侯友宜上午客串早餐店一日店長，還親自下廚煎荷包蛋。談到雙北合...
國民黨新北市長參選人侯友宜上午客串早餐店一日店長，還親自下廚煎荷包蛋。談到雙北合作，侯友宜表示，雙北長年來就像荷包蛋一樣，以前台北市就像蛋黃，新北市像蛋白，但現在已經漸漸融合在一起。聯合報系記者胡經周／攝影
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下屆新北市長選舉逐漸加溫，國民黨主席吳敦義將與參選人侯友宜、市長朱立倫一齊拜會前台北縣長周錫瑋營造團結。綠營蘇貞昌勤拜票，除拜訪同鄉會、參加廟會，還促銷屏東洋蔥。

前台北縣長周錫瑋辦公室今天發布行程表示，國民黨主席吳敦義、新北市長朱立倫、議長蔣根煌及市長參選人侯友宜，5日將與市議員參選人一起會面，展現國民黨新北大團結、全力輔選侯友宜。

前新北市副市長侯友宜今天參訪新店區最老土地公廟「斯馨祠」，受訪時表示，明天（5日）將與前台北縣長周錫瑋會面，這是早就安排好的行程。

侯友宜說，希望與周錫瑋聊未來的選戰方式與策略，在市政延續上如何做的更好，以打贏年底選戰。國民黨本來就是很團結，且藉由周錫瑋的智慧，讓未來市政更好，至於選戰的人事佈局，未來會好好談。

除重申將與贏得國民黨台北市長選舉黨內初選的前立委丁守中，研議雙北共同政見與選戰策略，侯友宜辦公室今天也預告，侯友宜下星期將前往宜蘭，拜訪國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙，針對深澳燃煤電廠議題交換意見。

侯友宜說，與雲林、嘉義同鄉會的鄉親，從小都在一起像兄弟一樣，三、四十年來感情不變的老朋友，大家會「逗陣行」。

侯友宜與競選對手蘇貞昌以往曾共事，蘇貞昌曾說賞識侯友宜，今天蘇貞昌在與中和區基層里長座談受訪透露，侯友宜與他見面時都提到非常懷念一起做事的日子，並認為蘇貞昌是最敬重的長官，最會做事的人。他說，「不過從現在已經要選舉了，我們不要議論。」

蘇貞昌說，每個人都有很多朋友，雲林同鄉會長、分會長、總幹事，熱誠主動邀請他到辦公室，是因為清楚出外人的痛苦，也知道誰有能力解決問題。同鄉會讓他非常感動，也覺得責任重大。

蘇貞昌說，國民黨初選階段前台北縣長周錫瑋受了很多委屈與冤枉，如果侯友宜能給周錫瑋一點溫暖，相信會比較舒服舒坦，且周錫瑋也對市政有很多針砭，侯去拜會周錫瑋，要以這種角度對新北市民比較好。

侯友宜周錫瑋蘇貞昌
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