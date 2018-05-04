蘇貞昌自喻愚公移山 回憶建醫院施政魄力

2018-05-04 21:47 中央社 新北4日電



民進黨新北市長參選人蘇貞昌今再表示，侯友宜遇到他都說，非常懷念那段一起做事的日子，他是侯最敬重的長官，最會做事的人。記者王敏旭／攝影 分享 facebook 前行政院長蘇貞昌今天到新北市拜訪老友，回憶以往展現魄力移山填河，騰出空地興建衛福部雙和醫院造福市民。他希望老朋友見證，並展現新希望，有機會加速雙和醫院後續工程。

蘇貞昌今天下午在前衛生署副署長、台北仁濟醫院院長李龍騰，多名中和區市議員陪同下，與地方里長座談，聽取里長感謝他在台北縣長任內，與前中和市長呂芳煙一起解決水患、催生雙和醫院。

對於里長抱怨雙和醫院周邊亂停機車亂象，蘇貞昌說，他是有魄力的人，以往有辦法遷移一座山，讓雙和醫院誕生，不理解現在的新北市政府為何無法遷移亂停的機車。

座談前，蘇貞昌也先參訪雙和醫院瞭解目前急診、住院與就診狀況。他說，當年從規劃到興建一拖18年，除土地徵收、都市計劃、醫院的營運方式外，還因當地有一座饅頭山，讓興建醫院卡關。年紀很大的呂芳煙也為此在中央下跪懇求。

蘇貞昌說，他與當時副縣長吳澤成、衛生局長李龍騰、工務局課長李孟諺等人，一起將30萬立方米的土方遷移，並在大漢溪三鶯大橋畔填土，成為河川新生地，才讓雙和醫院順利動工興建。

如今，吳澤成是行政院政務委員兼公共工程委員會主委，李孟諺是台南市代理市長，當時，大家不分黨派一起「移山填河」造福市民。他說，「愚公才會移山啦。」在全台灣沒有一個政府可以這樣做，台北縣做到了，今天才有雙和醫院誕生。

蘇貞昌並說，任內與李龍騰經歷SARS防治，興建三重醫院負壓病房，興建金山醫院等10多家醫院。因此，「過去的政績做未來的保證」，以往就是努力做事，才會有效率。

蘇貞昌說，把積累18年本來要胎死腹中的案，變成真的蓋起醫院，就是公門好積德。面對未來新希望，希望雙和醫院第二期、第三期工程要繼續，不可拖延，讓市民有更多的醫療資源。

他表示，新北市已進入高齡社會，愈來愈需要長照，他可以向中央政府爭取更多資源，並以有效率方式執行。在場的里長都可以見證，最清楚哪一個政府有效率，哪一個政府會做事。