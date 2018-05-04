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蘇貞昌批新北8年沒進步? 張其強：老縣長你又來了

2018-05-04 17:12聯合報 記者陳珮琦╱即時報導

針對民進黨新北市長參選人蘇貞昌批擊新北市政裹足不前，評比都排名在後段班； 新北市府發言人張其強忍不住回說： 「老縣長，你又來了！」張重申市政是累積的，不能老是想當年，擺在眼前的事實，卻反而當做沒看到，裝做不知道。

張其強說，從100年到現在，新北市連續7年拿下全國最乾淨城市第一名，連續3年全國招商評比第一名，招商金額高達926.8億；新北市在全台首創的公共托育中心，至今已經累積了53所，數量全國第一。

還有三環三線全面施工，年底淡海輕軌、環狀線一期相繼完工通車，同時，468處YouBike租借站，站數全國第一， 11座國民運動中心及1座運動公園，從無到有，七年內全部完工啟用，還有3座正興建中。

張其強並指出，投入257億，改善校園基礎設施，推動技職教育，在地就學率由5成提升至7成。他說，如果要比較，就拿全新北市和每一個家庭息息相關的污水下水道接管率來説，蘇前縣長任內是5.23%，但朱立倫市長任內至今，污水下水道接管率已經超過81%，接管戶數近50萬戶，也是全國最多。

張其強表示，謝謝每一個曾經為新北努力付出的人，但新北必須要有更好的未來，不能只沈溺於過去，更不能只看到過去，沒有未來。

針對民進黨新北市長參選人蘇貞昌批擊新北市政裹足不前，評比都排名在後段班； 新北市...
針對民進黨新北市長參選人蘇貞昌批擊新北市政裹足不前，評比都排名在後段班； 新北市府發言人張其強(中)忍不住回說： 「老縣長，你又來了！」，重申市政是累積的，不能老是想當年，擺在眼前的事實，卻反而當做沒看到，裝做不知道。記者陳珮琦／翻攝
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