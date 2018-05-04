馬英九丁守中首度同台 丁：受鼓勵有志者事竟成

2018-05-04 11:26 中央社 台北4日電



前總統馬英九和丁守中今天共同出席松山慈惠堂參與遶境活動，這是丁贏得國民黨台北市長黨內初選後兩人首度同台。丁守中說，馬英九鼓勵他「有志者事竟成」。

松山慈惠堂上午舉行「2018台北母娘文化季─保民遶境嘉年華」，馬英九和丁守中及多名台北市議員受邀，這是丁守中贏得國民黨台北市長初選後，首度和馬英九同台，外界關注兩人互動。

丁守中先抵達活動現場，對於和馬英九同台，他受訪表示，在美國留學時就和馬英九是同學，今天受廟方邀約到場參與繞境起跑，大家都是同一個團隊，每一個人都要發揮戰鬥機精神，而不是分為母雞或小雞。

馬英九到場時，丁守中陪同走上廟宇參拜地點，因一旁信眾人潮眾多，丁守中只能跟在馬英九後方；兩人參拜時，廟方安排並肩同位，但過程中未相互交談。

馬英九致詞時稱丁守中為市長候選人，他表示，松山慈惠堂在全台各地都有信徒，更是當地區域信仰中心也是社會福利和教育中心，廟方特別重視兩岸關係，希望廟方繼續努力。馬英九致詞完後隨即和丁守中共同迎神，儀式結束後，兩人步入廟方辦公室內等候神轎起駕。馬英九離去時並未受訪。

丁守中在神轎起駕結束後受訪，被問到和馬英九在廟方辦公室有無聊到選舉，丁守中說，兩人僅聊到慈惠堂已是全世界兩岸信仰中心，沒談到選舉，但馬英九以「有志者事竟成」鼓勵自己，後續也會跟馬英九請益市政。

至於通過初選後，有無跟黨主席吳敦義會面計畫，丁守中說，下星期二會跟吳會面，就黨部跟競選總部協調選舉事務。