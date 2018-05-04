民進黨確定與柯文哲分手？段宜康發文好篤定

2018-05-04 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



民進黨在台北市長選戰如何布局，選對會將在2周內提出方案。

日前選對會就被爆出開會前一夜與台北市長柯文哲會面，被外界解讀成是談分手。民進黨立委段宜康今日在臉書po文斬釘截鐵指出，民進黨一定會提名台北市長。

●段宜康臉書全文：

不必辭不必賭

民進黨

一定會提名