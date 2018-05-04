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民進黨在台北市有三成基本盤？孫大千：太天真了

2018-05-04 10:05聯合報 記者楊正海╱即時報導

民進黨是否自提人選參選台北市長，仍是未知數。民進黨立法院黨團總召柯建銘接受廣播專訪時指出，他認為黨不太可能不提名，若民進黨自提人選，柯文哲選上的可能性就不高，民進黨在北市從沒有少於30%的得票率。對此，前立委孫大千表示，柯建銘到現在還在迷信民進黨在台北市有三成的基本盤，實在是太過於天真了。

孫大千說，柯建銘太小看「柯文哲時代」了。「柯文哲時代」所象徵的是一種集體的價值和態度。柯文哲只是一個代表人物。

孫大千說，「柯文哲時代」會不會結束，並不是在於他是否能夠連任，而是在於藍綠的政治人物是否能夠覺醒。

孫大千指出，從各個機構最近所公布的民調結果，都再再顯示出，藍綠的基本盤都在大幅度的萎縮當中，而新興中間選民將成為主宰選戰勝負的關鍵力量。柯建銘到現在還在迷信民進黨在台北市有三成的基本盤，實在是太過於天真了。

孫大千說，可惜的是，藍綠政黨的政治人物仍然刻意的忽視這一個政治現實，選擇持續的以舊思維在同溫層中取暖，以舊習慣在舒適圈中運作。

孫大千說，如果柯文哲在此次台北市長的選戰中落敗，凝聚力量強大的柯粉，必然會力拱柯文哲挑戰2020年的總統大選，對於柯文哲而言，一方面他已經「Nothing to lose」，另一方面，他大可以再一次將他「推倒藍綠的高牆」的理念，印證到全國大選之中。退一萬步來說，就算他不能夠成為相對的多數，也絕對會是關鍵的少數。

孫大千認為，什麼時候，藍綠的政治人物可以不再被深藍或是深綠綁架，不再開口閉口就是基本盤，能夠真正做到「心中無盤勝有盤」，才是柯文哲時代的結束。

前立委孫大千在臉書表示，柯建銘到現在還在迷信民進黨在台北市有三成的基本盤，實在是...
前立委孫大千在臉書表示，柯建銘到現在還在迷信民進黨在台北市有三成的基本盤，實在是太過於天真了。圖/取自孫大千臉書。
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前立委孫大千。記者楊正海/攝影
前立委孫大千。記者楊正海/攝影
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柯文哲孫大千民進黨
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