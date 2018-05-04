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游梓翔：民進黨應該禮讓柯文哲的三個理由

2018-05-04 08:36聯合報 記者楊德宜╱即時報導

圖為台北市長柯文哲。記者胡經周／攝影
圖為台北市長柯文哲。記者胡經周／攝影
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世新大學傳播學院院長游梓翔在臉書提出「民進黨應該禮讓柯文哲的3個理由」，他表示，民進黨選對會不顧基層自行提名的聲浪，仍傳出夜訪密會台北市長柯文哲，討論什麼？自與可能的「禮讓」柯文哲有關。民進黨禮讓柯文哲的理由是什麼，最常聽到的是「怕輸」。為何柯文哲贏，民進黨就不算輸？因為民進黨實在太痛恨國民黨了。

游梓翔表示，但是堂堂大黨，只用「不讓國民黨贏」做理由放棄自行提名，有大黨的樣子嗎？總要說點別的理由吧。「民進黨如果說，只要對台北市好，誰贏都可以。我們禮讓柯文哲的理由是，柯文哲市政做得很好，肯定比我們民進黨的姚文智或呂秀蓮來做要好，肯定比那個準備了24年的丁守中要好，所以我們必須禮讓，那還算個理由」。但有聽過他們說這個嗎？當然沒有。民進黨選對會關心的不是「選對人」，他們關心的只是「選舉對策」。

游梓翔說，民進黨如果真的禮讓柯文哲，而且是基於以下3個理由來禮讓，他認為這對台灣對台北市就是件大大的好事。

第一，柯文哲主張「兩岸一家親」和「兩岸命運共同體」，民進黨如果透過禮讓柯文哲，間接採納這兩個主張，對兩岸和平穩定將有很大幫助。

第二，對於蔣公銅像，柯文哲說他不會故意去拆，因為「歷史就是歷史」。民進黨如果透過禮讓柯文哲，把這句話聽進去，對不同族群的歷史感受少點鬥爭、多點包容，將可以減少許多內部族群對立。

第三，對於「拔管」，柯文哲說這個做法嚴重侵犯大學自主，「不知道哪個白痴制定了這個白痴政策，我覺得要檢討一下」。如果透過禮讓柯文哲，能讓民進黨懸崖勒馬修正這個「白痴政策」，並且檢討一下那一群「白痴」究竟是怎樣做出這個決策，就可以避免對台灣高等教育做出進一步傷害。

游梓翔表示，真能如此，柯文哲和國民黨的台北市長參選人丁守中就可以不需要討論這3個議題，把焦點放在市政上，讓選民選出一個更好的市長。真能如此，民進黨就透過缺席台北市長選舉，對台灣對台北市做出了一些貢獻，民進黨的輸贏根本不重要，重要的是更穩的兩岸關係、更多的族群和諧、更好的大學自治，還有治理得更好的台北市。

柯文哲民進黨游梓翔
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