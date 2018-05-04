藍新北議員民調 朱家軍江怡臻、葉元之先後勝出

曾任新北市府副發言人的葉元之闖過國民黨議員初選，被視為「朱家軍」扎根基層的先鋒。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

曾任新北市府副發言人的江怡臻闖過國民黨議員初選，被視為「朱家軍」扎根基層的先鋒。圖／江怡臻提供 分享 facebook

國民黨新北市議員初選昨天落幕，曾任市府副發言人的江怡臻、葉元之先後通過初選考驗，成為「朱家軍」插旗基層先鋒。

對此，綠營認為未來選戰開戰，他倆仍待考驗。國民黨新北選戰「母雞」暨新北市長提名人侯友宜也說，這只是一小步與開始，仍須持續認真，將帶動新北市未來會更好的理念，要讓市民們知曉。

江怡臻說，未來會更讓外界瞭解新北市7年多來的改變需要延續；葉元之也說，會勤跑基層，並凸顯過去在市府的行政經驗，將基層聲音轉化成可實現的政見與建設。

國民黨初選昨公布最後一波、第4選區（板橋）議員初選民調結果，市府前副發言人葉元之支持度逾5成，贏過前議員趙燕昭和新人吳炳輝，加上日前通過第7選區（土樹三鶯）初選的江怡臻，搭配接棒參選市長的侯友宜，年底新北選舉「朱家軍」勢力成形。

國民黨新北市議會黨團書記長林金結指出，朱立倫幕僚投入選舉，在市長層級可讓現任市府團隊延續，在議員層級可深入基層耕耘、拓展人脈。

對此，民進黨議員何博文認為，江、葉參選有朱立倫刻意運作的痕跡，初選過程中朱、侯強力相挺，但進入大選後若再獨厚子弟兵，藍營其他現任議員難保不會不滿，其中平衡必須小心拿捏。