吳育仁指應為北農負責 翁章梁陣營：時空錯置

2018-05-03 23:34 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ／嘉義縣報導



吳育仁（右三）昨天與中埔鄉的農民面對面座談，聆聽農民的心聲。 記者謝恩得／攝影 分享 facebook 國民黨嘉義縣長參選人吳育仁昨天與農民座談，抨擊民進黨任命的台北農產運銷公司總經理吳音寧，運銷失序造成嘉義等全台農民損失，當時擔任農委會副主委的民進黨縣長參選人翁章梁，監督考核不周，對不起農民和鄉親。翁章梁陣營回應表示，吳育仁時空錯置，人云亦云，令人遺憾。

吳育仁昨天到中埔鄉與農民座談，老農們對農業現況反應激烈。有農民表示，吳音寧未具農業專長背景，蔬果分不清楚，只是因為其老爸聲明放棄18％優存博得美名，30幾歲年紀輕輕就能當上北農總經理，年薪高達250萬元，上任即發生嚴重的運銷失序，農民損失慘重。

吳育仁表示，吳音寧接任北農總經理時，翁章梁時任農委會副主委，難道不用負一點責任？台灣農業人才濟濟，翁章梁一再標榜幹過農委會副主委，實在是一種諷刺。

翁章梁團隊發言人林緗亭表示，翁章梁去年10月25日已辭去副主委一職，而北農產銷失衡爭議是在今年農曆年後，時空錯置，不是無心就是有意，人云亦云，令人遺憾！

吳育仁的座談會中，農民范揚坤提到，年輕人外流，老農轉型轉業困難，若政府無法暢產銷管道，平穩價格，常會血本無歸，他經營15甲地種絲瓜、香蕉、蓮等，去年就虧上百萬元。

有蕉農表示，目前產地收購價格低落，不符成本，卻未見政府有積極作為。

菸農則是批抨今年起硬生生的被停止種植，認為政府不該唯利是圖，應該保護弱勢農民，這並不違反WTO的規定，而且比拿大筆錢去砸風險很高的新南向政策有意義多了。吳育仁認為，可思考在菸業文化產業的基礎上，保障菸農的生計。