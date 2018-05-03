親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
九合一選戰焦點
多明尼加斷邦交
吳茂昆爭議延燒
油電規則討論中
政治
軍事
綜合
合康雲極

民進黨人士：北市自提人選機率大增

2018-05-03 22:35中央社 台北3日電

民進黨在台北市長選戰如何佈局，選對會將在兩週內提出方案。民進黨內人士觀察，目前的氛圍是「台北市自己提名人選的機率大增」，昨天選對會有八到九成的人都認為要自提人選。

民進黨是否禮讓台北市長柯文哲受矚。民進黨選對會共同召集人林錫耀昨天在選對會報告，他與選對會共同召集人陳明文、黨秘書長洪耀福和台北市黨部主委黃承國5月1日前往拜會柯文哲，告知柯文哲民進黨的規劃時程，選對會要展開討論提名策略，柯文哲對民進黨機制啟動及可能決定表達尊重。

民進黨選對會也將徵詢表態的黨內同志如立委姚文智、前副總統呂秀蓮、前台南縣長蘇煥智等人；選對會會拜訪台北市在地同志，如議員參選人、現任議員和里長；會將徵詢內容提報選對會參考，兩週內做出提名策略決定。

外界有聲音解讀，民進黨祭出「黑臉」策略步步進逼，要柯文哲點頭合作。不過，參與昨天選對會討論的成員則說，其實目前黨內的氛圍是「民進黨在台北市自己提名人選的機率大增」，昨天選對會討論時，有八到九成的人都認為民進黨要自己提名，氛圍之強烈，「讓人意外」。

黨內人士分析，柯文哲能否與民進黨合作，「所有關鍵在柯P身上」，管中閔事件，柯文哲說「不知道哪個白癡決定了這個政策」，這件事，讓所有原本要幫柯文哲講話的人都閉嘴了，因為，如果民進黨真的與柯文哲合作，到11月24日投票，這過程柯文哲一再罵民進黨，民進黨要怎麼辦？

黨內人士說，民進黨若決定與柯文哲合作，有2/3的黨支持者會支持柯文哲，1/3的支持者有自主性，不會支持柯文哲；柯文哲獲得這2/3的支持，就有了基本盤，再一天到晚罵民進黨，獲得1/3藍營的選票，就贏了北市。

黨內人士指出，柯文哲罵民進黨才有票，但是「柯文哲一邊罵我們，一邊與民進黨市議員站在一起，雙方有辦法合作嗎？所以，其實是柯文哲在創造無法合作空間與條件」。

民進黨台北市黨部主委黃承國今天受訪時還原5月1日與柯文哲會面指出，當天其實雙方沒有談什麼「合作」、「禮讓」的字眼，就是禮貌性的見面，並說明民進黨要開始啟動北市提名；柯文哲沒有要求民進黨讓給他，也沒有談合作，只說尊重民進黨的體制。

民進黨選對會共同召集人陳明文被問到，與柯文哲會談時，雙方是否有提到支持柯文哲的前提或條件？

陳明文說，「我要鄭重說明，沒有前提」，當天只是告知柯文哲，民進黨要開始啟動提名程序，「真的就是這樣子」。

民進黨柯文哲陳明文
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

柯P再增對手 社民黨召集人范雲明宣布參選

2018-05-03 22:05

嘉義縣長選戰兩黨砲聲響起 無黨評估參選

2018-05-03 18:52

影／私會選對會 柯文哲：對方說壓力大

2018-05-03 17:57

影／新竹市網紅 劉康彥參選盼改變議會生態

2018-05-03 17:40

高思博與國民黨議會黨團共同呼籲：降低地方公投門檻

2018-05-03 17:10

吳思瑤挺柯文哲 周玉蔻：投機的政治人物沒好下場

2018-05-03 16:49

陸配參選縣議員 嶄露溫柔力量

2018-05-03 16:36

影／陳金德終於正式表態 全力支持陳歐珀競選縣長

2018-05-03 16:36

接受民進黨徵召入黨？柯P：從沒有這個選項

2018-05-03 15:54

被預告沒有禮讓空間？柯文哲：最多是回去當醫生

2018-05-03 15:49

擔心活動失焦 柯P不去凱達格蘭基金會餐會了

2018-05-03 15:38

影╱好不容易喬到宜蘭雙陳會 陳歐珀遲到了

2018-05-03 15:28

是否出席凱校餐會？柯P卻答：抗議一堆請陳副處理

2018-05-03 15:27

「基本價值不同」 王定宇嗆讓柯他就辭中執委

2018-05-03 14:34

綠、柯情勢不明 藍：支持者將慢慢歸隊

2018-05-03 14:31

柯文哲明凱校談話 將安撫深綠？

2018-05-03 14:30

觀察站／與柯文哲分手好難 民進黨陷兩難

2018-05-03 14:25

冷眼集／2場密會 民進黨、柯文哲過招探底

2018-05-03 14:23

柯、姚同場冷漠握手 綠市議員拉柯P手喊「當選」

2018-05-03 13:44

民進黨讓柯？密會露玄機 柯文哲明發表重要談話

2018-05-03 13:37

藍新北板橋議員初選 朱子弟兵葉元之過關

2018-05-03 13:32

張斯綱找亮麗女戰神助陣 展現中青代接班決心

2018-05-03 13:30

北市選戰禮讓柯？綠委：民進黨應搞清敵人是誰

2018-05-03 12:48

侯友宜跨區助選人氣旺 被婆媽誇「好年輕！」

2018-05-03 10:17

對比民調丁守中大勝柯文哲 國民黨：還是要穩扎穩打

2018-05-03 10:06

不再禮讓？王定宇：估柯文哲最近會變得很墨綠

2018-05-03 09:20

藍北市長人選確定 孫大千：綠沒有混時間的藉口

2018-05-03 09:19

藍營找母雞… 馬英九4字妙答 藍戰將搶著沾光

2018-05-03 09:00

初選終於贏了！ 丁守中練功24年只因這4人

2018-05-03 08:00

國民黨丁守中選北市長 將請益侯友宜

2018-05-03 00:18

觀察站／綠營動態 決定北市選戰走向

2018-05-02 23:54

丁守中勝出逐北市長 與柯差距「沒那麼大」

2018-05-02 23:50

國民黨：丁守中、柯文哲對決 五五波

2018-05-02 23:50

北市長選戰／民進黨選對會 多人挺自行提名

2018-05-02 23:39

深澳電廠／蘇貞昌： 要安全、不要汙染

2018-05-02 23:26

深澳電廠／侯友宜： 請老縣長一起反燃煤

2018-05-02 23:22

丁守中民調接近有危機感? 柯P苦笑：不然要怎麼辦

2018-05-02 21:26

柯建銘：一旦市長落敗 柯文哲時代就宣告結束

2018-05-02 20:49

選對會成員表態不該禮讓柯文哲 呂秀蓮按讚

2018-05-02 19:54
看更多

熱門文章

台灣勞工平均月薪5萬？宅神拿4張照片諷蔡英文

2018-05-03 11:40

多明尼加與我斷交 軍校交換生怒：台灣是第二故鄉

2018-05-03 05:10

藍北市長人選確定 孫大千：綠沒有混時間的藉口

2018-05-03 09:19

初選終於贏了！ 丁守中練功24年只因這4人

2018-05-03 08:00

藍營找母雞… 馬英九4字妙答 藍戰將搶著沾光

2018-05-03 09:00

質詢提十點後限電挨轟 林靜儀：大家只挑懂的看

2018-05-03 11:55

柯志恩再爆：吳茂昆擔任董事 未呈報教育部許可

2018-05-03 10:16

【投票】節能發電 官方民間十大「幹話」 你聽了不火？

2018-05-03 14:03

10點之後限電說 謝寒冰：台大專門培養智障？

2018-05-03 16:35

私校教授若是軍人退伍 未來每月只能領33140？

2018-05-03 11:02

晚上十點後限電做得到？李應元：我現在都十點睡覺

2018-05-03 09:46

蔡總統穿名鞋洗碗舊照 網友：她要帶民眾一起家財萬貫

2018-05-03 12:34

影／「小偷部長不適合坐在這裡」藍營立委杯葛教委會

2018-05-03 09:24

被預告沒有禮讓空間？柯文哲：最多是回去當醫生

2018-05-03 15:49

行政院通過政府組改案 環資部成天下第一大部

2018-05-03 12:09

誰流出軍中塔台影片搞鬥爭？陸軍收繳官兵手機測謊找人

2018-05-03 09:56

吳茂昆專利 顧立雄曾任合夥人的萬國法律事務所辦的

2018-05-03 10:33

吳思瑤挺柯文哲 周玉蔻：投機的政治人物沒好下場

2018-05-03 16:49

對比民調丁守中大勝柯文哲 國民黨：還是要穩扎穩打

2018-05-03 10:06

高喊小偷部長不適合坐在這裡！國民黨立委杯葛教委會

2018-05-03 09:29

「朋友」愈來愈少！3問為什麼邦交國對我們如此重要？

2018-05-03 13:07

柯、姚同場冷漠握手 綠市議員拉柯P手喊「當選」

2018-05-03 13:44

被批嗆記者 顧立雄：他們特意挑釁我律師個性

2018-05-03 12:59

言行令人感冒 游梓翔：應對吳茂昆發起「趕茂」運動

2018-05-03 16:33

不再禮讓？王定宇：估柯文哲最近會變得很墨綠

2018-05-03 09:20

IDF C/D戰機前進澎湖「天駒作戰中心」啟動運作

2018-05-03 19:21

密件曝光！黨產會：國民黨主導並協助婦聯會取得勞軍捐

2018-05-03 18:19

直升機重落地影片外流 4官兵測謊送法辦

2018-05-03 12:12

否認遭國民黨控制人事 雷倩出示蔣宋美齡簽呈

2018-05-03 17:45

吳茂昆在美開公司 東華校長：沒人知

2018-05-03 00:12

海地：台灣是好夥伴 續維持邦交

2018-05-03 05:02

林靜儀提晚上十點後限電 李應元：她稍微幽默了點

2018-05-03 12:26

環團痛批賴揆「無汙染的媒」 綠委未回應

2018-05-03 10:57

藍委杯葛教委會 吳茂昆全場未發言

2018-05-03 13:31

多明尼加大使找部長哭訴？ 外交部否認

2018-05-03 15:41

花博公車遭挾持？總統視察花博緊急應變演習

2018-05-03 11:09

陳金德改地點見面 正國會：陳歐珀誤入鴻門宴

2018-05-03 21:03

林靜儀倡晚上十點限電 鍾沛君酸：質詢前要帶腦子

2018-05-03 13:49

行政院能源報告出爐 核四不啟封、基本民生用電不漲

2018-05-03 17:14

地政副局長遭搜索墜樓亡 監委糾正新北市府

2018-05-03 15:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top