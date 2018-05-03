民進黨人士：北市自提人選機率大增

2018-05-03 22:35 中央社 台北3日電



民進黨在台北市長選戰如何佈局，選對會將在兩週內提出方案。民進黨內人士觀察，目前的氛圍是「台北市自己提名人選的機率大增」，昨天選對會有八到九成的人都認為要自提人選。

民進黨是否禮讓台北市長柯文哲受矚。民進黨選對會共同召集人林錫耀昨天在選對會報告，他與選對會共同召集人陳明文、黨秘書長洪耀福和台北市黨部主委黃承國5月1日前往拜會柯文哲，告知柯文哲民進黨的規劃時程，選對會要展開討論提名策略，柯文哲對民進黨機制啟動及可能決定表達尊重。

民進黨選對會也將徵詢表態的黨內同志如立委姚文智、前副總統呂秀蓮、前台南縣長蘇煥智等人；選對會會拜訪台北市在地同志，如議員參選人、現任議員和里長；會將徵詢內容提報選對會參考，兩週內做出提名策略決定。

外界有聲音解讀，民進黨祭出「黑臉」策略步步進逼，要柯文哲點頭合作。不過，參與昨天選對會討論的成員則說，其實目前黨內的氛圍是「民進黨在台北市自己提名人選的機率大增」，昨天選對會討論時，有八到九成的人都認為民進黨要自己提名，氛圍之強烈，「讓人意外」。

黨內人士分析，柯文哲能否與民進黨合作，「所有關鍵在柯P身上」，管中閔事件，柯文哲說「不知道哪個白癡決定了這個政策」，這件事，讓所有原本要幫柯文哲講話的人都閉嘴了，因為，如果民進黨真的與柯文哲合作，到11月24日投票，這過程柯文哲一再罵民進黨，民進黨要怎麼辦？

黨內人士說，民進黨若決定與柯文哲合作，有2/3的黨支持者會支持柯文哲，1/3的支持者有自主性，不會支持柯文哲；柯文哲獲得這2/3的支持，就有了基本盤，再一天到晚罵民進黨，獲得1/3藍營的選票，就贏了北市。

黨內人士指出，柯文哲罵民進黨才有票，但是「柯文哲一邊罵我們，一邊與民進黨市議員站在一起，雙方有辦法合作嗎？所以，其實是柯文哲在創造無法合作空間與條件」。

民進黨台北市黨部主委黃承國今天受訪時還原5月1日與柯文哲會面指出，當天其實雙方沒有談什麼「合作」、「禮讓」的字眼，就是禮貌性的見面，並說明民進黨要開始啟動北市提名；柯文哲沒有要求民進黨讓給他，也沒有談合作，只說尊重民進黨的體制。

民進黨選對會共同召集人陳明文被問到，與柯文哲會談時，雙方是否有提到支持柯文哲的前提或條件？

陳明文說，「我要鄭重說明，沒有前提」，當天只是告知柯文哲，民進黨要開始啟動提名程序，「真的就是這樣子」。