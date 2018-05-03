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中央歷練和深耕地方 劉櫂豪：我絕對是好縣長

2018-05-03 18:37中央社 台東縣3日電

民進黨立委劉櫂豪說，過去十三年勤勞耕耘基層，他對年底台東縣長選舉選情「審慎樂觀」...
民進黨立委劉櫂豪說，過去十三年勤勞耕耘基層，他對年底台東縣長選舉選情「審慎樂觀」。 聯合報系資料照片／記者羅紹平攝影
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民進黨徵召立委劉櫂豪出馬角逐年底台東縣長。劉櫂豪說，10幾年來踏遍台東每塊土地的深耕基層，加上有中央的歷練，相信自己絕對是個好縣長。

51歲的劉櫂豪從小刻苦求學，台東高中畢業後考上政治大學法律系，先後在高雄地方法院、台東地方法院擔任法官。民國90年踏入政壇，擔任親民黨縣長徐慶元的副手，當時34歲的劉櫂豪成為台東縣地方自治史上最年輕的副縣長。

包括縣長、立委等台東政壇重要選舉，劉櫂豪無役不與。包括94年縣長選舉、隔年的縣長補選，以及98年、103年等4次縣長選舉；另外，還有101年、105年的兩次立委選戰。

台東縣在政壇版圖上大致呈「藍大綠小」，但劉櫂豪的得票率從民國94年首次選縣長的突破4成，到上屆立委選舉拿下6成4，可以近看出經營基層這17年來，不僅在綠營支持穩定，更看出逐步向外開拓票源能力。這次5度參選縣長，展現服務地方的決心，更被民進黨視為「史上最強縣長參選人」。

雖然地方上也有不少對於對手陣營耳語頻傳，但劉櫂豪表示，年底選戰不是靠對方的分裂；他對自己相當有信心，因為鄉親看到他的成長，不僅有中央的歷練，10幾年來踏遍台東每塊土地，走訪每個部落，「我絕對是個好縣長」。

劉櫂豪說，立法院內爭取到擔任民進黨立法院黨團幹事長，每星期可以和行政院長、立法院長開會，是一個很重要的歷練，「這對台東很重要」。例如，今年爭取到中央給台東統籌分配款增加新台幣5億元，且各鄉鎮更加碼1000萬元的經費補助，對台東是一個很大的幫助。

細數對家鄉的貢獻，還包括爭取南迴鐵路電氣化動工、爭取前瞻計畫編列400億元在花東鐵路雙軌化，讓台東對外交通更方便。去年，更向立法院長蘇嘉全爭取，百年首次國慶煙火在台東施放，在旅遊淡季為台東觀光帶來龐大效益。

根據台東縣政府統計，去年國慶連續假和國慶焰火在台東，湧入逾10萬人次，創造2億1000萬元觀光效益。台東縣觀光協會理事長潘貴蘭表示，因為國慶焰火在台東舉辦，觀光表現是歷年來國慶連假表現最佳。估計國慶焰火當晚在台東市、卑南鄉週邊觀賞國慶焰火推估高達14萬人次。

「雖然是執政黨立委，也不是中央政策照單全收」，他提到台農發公司 (台灣國際農業開發股份有限公司)要在台東種植釋迦，帶領台東釋迦前進東南亞市場；但因為有與農民爭利的疑慮，劉櫂豪就不贊成，「就算是中央政策，還是會以台東的利益為優先」。

劉櫂豪表示，這次選戰面對的是國民黨龐大家族，相對的，鄉親看到的他，是一步一腳印的成長，他要自豪重申「我絕對是個好縣長」。

台東劉櫂豪國慶
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