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饒慶鈴：打通台東醫療交通任督二脈

2018-05-03 18:37中央社 台東縣3日電

台東縣議長饒慶鈴。 圖／聯合報系資料照片
台東縣議長饒慶鈴。 圖／聯合報系資料照片
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年底台東縣長選戰，國民黨徵召議長饒慶鈴參選。他說，除延續縣長黃健庭的政績，還要繼續父親饒穎奇在推動台東交通和醫療上的努力。

被稱為台東政壇長青樹的前總統府資政饒穎奇，民國94年初宣布隱退，引起支持者震撼，幾個月後，他的女兒饒慶鈴悄悄的從美國回到台東，頂著美國加州聖荷西大學碩士、師範大學政治博士的高學歷光環，在台東縣第一選區（台東市、蘭嶼鄉）參選議員，年僅37歲成為當屆最年輕議員。

今年49歲的饒慶鈴從踏入政壇，就被外界認為是饒穎奇的接班人。參選議員只是她的第一步，果然4年後、98年議員選舉後更上一層樓當選議長，這位博士議長，也是台東首位女議長；103年在第一選區又以第一高票當選並成功連任議長。

但在101年的立委選舉，卻讓饒慶鈴初嚐敗績。在前縣長吳俊立以無黨籍身分參選，瓜分近2萬票，她以得票數2萬2553票、9132票的差距，敗給民進黨籍的劉櫂豪。經過8年的議長歷練，這次黨內初選擊敗廖國棟，將再次與劉櫂豪對決，競逐下屆台東縣長。

饒慶鈴的從政，藍營老臣們總擔心她樹大招風，父親政壇影響反成為負擔。不過，饒慶鈴一步一腳印的誠懇拜票，3屆縣議員選舉都高票當選，且當上議長，證明她以自己實力在政壇撐起一片天。

這次獲徵召參選台東縣長，饒慶鈴透露，其實父親拙於表達，立委任內不管在醫療上，或是交通上，默默的為台東做了許多事。記者採訪時，她拿出手邊的一本小冊子，裡面記載的滿是饒穎奇在立法院20年為台東做的事和爭取的建設。

饒慶鈴提及，健保卡就是父親擔任黨鞭時，在民進黨強力杯葛下，堅決力主表決通過，讓健保制度實施，造福許多貧困無力負擔醫藥費的弱勢群族，尤其保障了台東有平等的醫療照護。

這次參選縣長施政目標，饒慶鈴說，醫療品質和交通是台東人的兩大夢魘，她要接續父親的使命，以及延續現任縣長黃健庭的政績，繼續努力推動醫療和交通建設，打通台東發展的任督二脈，自己陸續也會推出牛肉，包括台東成為觀光大縣、社福大縣，還有解決台東的兒童教育、農業等問題。

台東政治版圖雖然「藍大於綠」，但饒慶鈴絲毫不敢放鬆，8年議長任內以來勤跑基層，全台東繞一圈，下鄉辦座談，聆聽鄉親民意；從去年開始，更再度規劃深入地方，拜訪鄉長、基層民代，不分黨派，了解地方需求，聽取大家的心聲。對面強敵壓境，饒慶鈴說「我已做好準備」。

外界傳言「未獲得前縣長吳俊立的支持？」饒慶鈴說，吳俊立的胞妹、國民黨台東縣黨部主委吳秀華從4月19日開始，啟動黨部輔選列車，將逐一到各鄉鎮團結誓師，凝聚力量，「會用實際行動粉碎外界傳言」。

台東饒慶鈴
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