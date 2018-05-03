柯文哲：市長選不上最多回去當醫生

2018-05-03 17:27 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 胡經周 ╱即時報導



台北市長柯文哲今天出席「2018 國際護師節暨績優人員表揚大會」，並頒獎給績優護理師，化身「熊讃醫師」的熊讃也在現場和柯文哲玩的相當開心。