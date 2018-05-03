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柯文哲：市長選不上最多回去當醫生

2018-05-03 17:27聯合報系攝影中心 記者胡經周╱即時報導

台北市長柯文哲今天出席「2018 國際護師節暨績優人員表揚大會」，並頒獎給績優護理師，化身「熊讃醫師」的熊讃也在現場和柯文哲玩的相當開心。

面對媒體詢問，和民進黨合作空間愈來愈小，柯會不會擔心如民進黨立院黨團總召柯建銘講的，如這次市長選不上，柯文哲的時代也終結？柯文哲說，也沒有這麼嚴重，最多也是回去當醫生而已。

台北市長柯文哲今天出席「2018 國際護師節暨績優人員表揚大會」，並頒獎給績優護...
台北市長柯文哲今天出席「2018 國際護師節暨績優人員表揚大會」，並頒獎給績優護理師，合影時柯文哲與現場護理師一起擺出愛心手勢。記者胡經周／攝影
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台北市長柯文哲今天出席「2018 國際護師節暨績優人員表揚大會」，化身「熊讃醫師...
台北市長柯文哲今天出席「2018 國際護師節暨績優人員表揚大會」，化身「熊讃醫師」的熊讃也在現場和柯文哲玩的相當開心。記者胡經周／攝影
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柯文哲民進黨柯建銘

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