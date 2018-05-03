親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
九合一選戰焦點
多明尼加斷邦交
吳茂昆爭議延燒
油電規則討論中
政治
軍事
綜合
合康雲極

台東縣長選情 藍綠都剩最後一哩路

2018-05-03 18:17中央社 台東縣3日電

民進黨立委劉櫂豪說，過去十三年勤勞耕耘基層，他對年底台東縣長選舉選情「審慎樂觀」...
民進黨立委劉櫂豪說，過去十三年勤勞耕耘基層，他對年底台東縣長選舉選情「審慎樂觀」。 聯合報系資料照片／記者羅紹平攝影
分享
台東年底縣長選舉，民進黨徵召劉櫂豪，10年磨一劍，是綠營最接近縣長寶座的一次；國民黨徵召饒慶鈴，有政治版圖優勢、現任縣長黃健庭政績加分。兩人都剩最後一哩路。

年底台東縣長選舉。對民進黨來說，徵召的劉櫂豪堪稱「民進黨史上最強人選」，最有機會的一次；百年老店的國民黨，後山這一仗更有輸不起的壓力。地方上看這場選戰，都說「不到最後看不出結果」。

台東因人口結構特殊，被視為泛藍支持者的軍公教和原住民超過1/2，長期政治版圖以泛藍佔有較大優勢。歷來選舉，民進黨的得票率在3成至3成5間，民國103年總統大選，總統蔡英文在台東拿下3成8的選票，朱立倫和宋楚瑜加起來6成2，因此「6成2」和「3成8」這兩組數字被視為台東最新的藍、綠政治版圖解讀。

台東長期「藍大綠小」，也可從基層選舉看出。過去台東縣議會和鄉鎮代表幾乎都是泛藍，台東縣議會30位縣議員，至今只有1位民進黨員，和1位無黨籍盟友，其餘28席屬泛藍；16個鄉鎮長部分，綠營也只拿過台東市長和卑南鄉長。

不過，「民進黨得票不會超過4成」的魔咒，被劉櫂豪打破，劉櫂豪94年首次參選縣長，和基層紮根深厚的國民黨議長吳俊立對決，就獲得3成8的選票，相較前一年，總統大選陳水扁連任的得票率3成4還多。

劉櫂豪從94年到103年，經過4次縣長選舉、2次立委選舉，得票率一次比一次往前推進，從民國94年的3成4到民國104年區域立委選舉的6成4，首度超越國民黨；不過，區域立委少了原住民選票，因此加上原民選票，實際得票率還有下修的空間。

劉櫂豪「十年磨一劍」，對投入公共事務的堅持，打動潛藍的軍公教人員；同時深入鄉村、部落，握緊每雙手，獲得基層的支持。因此年底選戰，也被外界視為「民進黨最接近縣長寶座的一次」。

台東縣議長饒慶鈴。 圖／聯合報系資料照片
台東縣議長饒慶鈴。 圖／聯合報系資料照片
分享

國民黨徵召下屆縣長參選人饒慶鈴，年輕、擁有博士學歷，擔任兩屆議長，熟捻台東事務，除了是國民黨內一時之選外，還佔有台東政治版圖「藍大綠小」優勢，以及現任縣長黃健庭的執政加分。

饒慶鈴這幾年對民進黨中央執政，提出強烈批評，從2年前的開放日本食品輸台問題，接著年金改革爭議，饒慶鈴總是帶頭砲打中央，地方政壇解讀就是希望將年底的選戰拉高到藍綠對決，催出藍軍基本盤。

黃健庭過去8年執政，端出好成績，獲得媒體評比「5星級」縣長，同時台東人也認同是最幸福的城市。饒慶鈴一年前表態參選縣長時，就喊出「延續黃縣長政績」這張執政牌；黃健庭也視饒慶鈴為接班人，縣府大小活動，都邀請饒慶鈴出席。

對於有媒體報導，饒慶鈴未獲前縣長吳俊立支持。吳俊立的胞妹、國民黨台東縣黨部主委吳秀華多次出面否認，斬釘截鐵表態「國民黨都有共識，輔選饒慶鈴已經在進行了」。這幾天吳秀華更親自帶著饒慶鈴走遍各鄉鎮，懇託和團結誓師活動，用實際行動粉碎外界國民黨分裂的傳言。

劉櫂豪、饒慶鈴，各具優勢，最後的一哩路，就看兩人在原住民選票的拉拔角力。

台東饒慶鈴國民黨

相關新聞

被預告沒有禮讓空間？柯文哲：最多是回去當醫生

2018-05-03 15:49

接受民進黨徵召入黨？柯P：從沒有這個選項

2018-05-03 15:54

影／陳金德終於正式表態 全力支持陳歐珀競選縣長

2018-05-03 16:36

陸配參選縣議員 嶄露溫柔力量

2018-05-03 16:36

高思博與國民黨議會黨團共同呼籲：降低地方公投門檻

2018-05-03 17:10

擔心活動失焦 柯P不去凱達格蘭基金會餐會了

2018-05-03 15:38

影╱好不容易喬到宜蘭雙陳會 陳歐珀遲到了

2018-05-03 15:28

是否出席凱校餐會？柯P卻答：抗議一堆請陳副處理

2018-05-03 15:27

「基本價值不同」 王定宇嗆讓柯他就辭中執委

2018-05-03 14:34

綠、柯情勢不明 藍：支持者將慢慢歸隊

2018-05-03 14:31

柯文哲明凱校談話 將安撫深綠？

2018-05-03 14:30

觀察站／與柯文哲分手好難 民進黨陷兩難

2018-05-03 14:25

冷眼集／2場密會 民進黨、柯文哲過招探底

2018-05-03 14:23

柯、姚同場冷漠握手 綠市議員拉柯P手喊「當選」

2018-05-03 13:44

民進黨讓柯？密會露玄機 柯文哲明發表重要談話

2018-05-03 13:37

藍新北板橋議員初選 朱子弟兵葉元之過關

2018-05-03 13:32

張斯綱找亮麗女戰神助陣 展現中青代接班決心

2018-05-03 13:30

北市選戰禮讓柯？綠委：民進黨應搞清敵人是誰

2018-05-03 12:48

侯友宜跨區助選人氣旺 被婆媽誇「好年輕！」

2018-05-03 10:17

對比民調丁守中大勝柯文哲 國民黨：還是要穩扎穩打

2018-05-03 10:06

不再禮讓？王定宇：估柯文哲最近會變得很墨綠

2018-05-03 09:20

藍北市長人選確定 孫大千：綠沒有混時間的藉口

2018-05-03 09:19

藍營找母雞… 馬英九4字妙答 藍戰將搶著沾光

2018-05-03 09:00

初選終於贏了！ 丁守中練功24年只因這4人

2018-05-03 08:00

國民黨丁守中選北市長 將請益侯友宜

2018-05-03 00:18

觀察站／綠營動態 決定北市選戰走向

2018-05-02 23:54

丁守中勝出逐北市長 與柯差距「沒那麼大」

2018-05-02 23:50

國民黨：丁守中、柯文哲對決 五五波

2018-05-02 23:50

北市長選戰／民進黨選對會 多人挺自行提名

2018-05-02 23:39

深澳電廠／蘇貞昌： 要安全、不要汙染

2018-05-02 23:26

深澳電廠／侯友宜： 請老縣長一起反燃煤

2018-05-02 23:22

丁守中民調接近有危機感? 柯P苦笑：不然要怎麼辦

2018-05-02 21:26

柯建銘：一旦市長落敗 柯文哲時代就宣告結束

2018-05-02 20:49

選對會成員表態不該禮讓柯文哲 呂秀蓮按讚

2018-05-02 19:54

侯友宜拜神明「人在做天在看」 蘇貞昌：市民眼睛雪亮

2018-05-02 19:40

林水吉：丁守中20年磨一劍 劍將出鞘 發光發亮

2018-05-02 18:20

影／台北市長選戰布局 民進黨：5月中拍板

2018-05-02 16:55

拿小英低滿意度當重生本錢 藍營算盤未必打得響

2018-05-02 16:53

蘇貞昌說「希望還是那個侯友宜」葉元之：你才變變變

2018-05-02 16:49
看更多

熱門文章

如何省電？林靜儀提「晚上10點後限電」 李應元還贊成

2018-05-02 20:37

綠委提晚上十點後限電 藍營轟：先從蔡英文家試行

2018-05-02 22:47

台灣勞工平均月薪5萬？宅神拿4張照片諷蔡英文

2018-05-03 11:40

多明尼加與我斷交 軍校交換生怒：台灣是第二故鄉

2018-05-03 05:10

影／學生憂共機繞台下一步打台灣？馬英九：免驚啦

2018-05-02 20:13

藍北市長人選確定 孫大千：綠沒有混時間的藉口

2018-05-03 09:19

初選終於贏了！ 丁守中練功24年只因這4人

2018-05-03 08:00

綠委提晚上限電 羅智強：用愛發電原來是晚上沒電！

2018-05-02 22:13

質詢提十點後限電挨轟 林靜儀：大家只挑懂的看

2018-05-03 11:55

藍營找母雞… 馬英九4字妙答 藍戰將搶著沾光

2018-05-03 09:00

柯志恩再爆：吳茂昆擔任董事 未呈報教育部許可

2018-05-03 10:16

柯建銘：一旦市長落敗 柯文哲時代就宣告結束

2018-05-02 20:49

10點之後限電說 謝寒冰：台大專門培養智障？

2018-05-03 16:35

【投票】節能發電 官方民間十大「幹話」 你聽了不火？

2018-05-03 14:03

影／「小偷部長不適合坐在這裡」藍營立委杯葛教委會

2018-05-03 09:24

晚上十點後限電做得到？李應元：我現在都十點睡覺

2018-05-03 09:46

私校教授若是軍人退伍 未來每月只能領33140？

2018-05-03 11:02

蔡總統穿名鞋洗碗舊照 網友：她要帶民眾一起家財萬貫

2018-05-03 12:34

丁守中民調接近有危機感? 柯P苦笑：不然要怎麼辦

2018-05-02 21:26

行政院通過政府組改案 環資部成天下第一大部

2018-05-03 12:09

吳茂昆專利 顧立雄曾任合夥人的萬國法律事務所辦的

2018-05-03 10:33

被預告沒有禮讓空間？柯文哲：最多是回去當醫生

2018-05-03 15:49

誰流出軍中塔台影片搞鬥爭？陸軍收繳官兵手機測謊找人

2018-05-03 09:56

對比民調丁守中大勝柯文哲 國民黨：還是要穩扎穩打

2018-05-03 10:06

丁守中勝出逐北市長 與柯差距「沒那麼大」

2018-05-02 23:50

台多斷交…賴清德喊團結 馬英九籲別再談台獨

2018-05-02 23:58

不再禮讓？王定宇：估柯文哲最近會變得很墨綠

2018-05-03 09:20

被批嗆記者 顧立雄：他們特意挑釁我律師個性

2018-05-03 12:59

柯、姚同場冷漠握手 綠市議員拉柯P手喊「當選」

2018-05-03 13:44

高喊小偷部長不適合坐在這裡！國民黨立委杯葛教委會

2018-05-03 09:29

影／205兵工廠2款武裝「無人機」亮相 在空中遙控制敵

2018-05-02 20:39

「朋友」愈來愈少！3問為什麼邦交國對我們如此重要？

2018-05-03 13:07

直升機重落地影片外流 4官兵測謊送法辦

2018-05-03 12:12

我駐多明尼加大使館降國旗 僑胞難過掉淚

2018-05-02 20:48

吳茂昆在美開公司 東華校長：沒人知

2018-05-03 00:12

吳思瑤挺柯文哲 周玉蔻：投機的政治人物沒好下場

2018-05-03 16:49

海地：台灣是好夥伴 續維持邦交

2018-05-03 05:02

林靜儀提晚上十點後限電 李應元：她稍微幽默了點

2018-05-03 12:26

環團痛批賴揆「無汙染的媒」 綠委不知如何答話

2018-05-03 10:57

言行令人感冒 游梓翔：應對吳茂昆發起「趕茂」運動

2018-05-03 16:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top