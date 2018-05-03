台東縣長選情 藍綠都剩最後一哩路

2018-05-03 18:17 中央社 台東縣3日電



民進黨立委劉櫂豪說，過去十三年勤勞耕耘基層，他對年底台東縣長選舉選情「審慎樂觀」。 聯合報系資料照片／記者羅紹平攝影 分享 facebook 台東年底縣長選舉，民進黨徵召劉櫂豪，10年磨一劍，是綠營最接近縣長寶座的一次；國民黨徵召饒慶鈴，有政治版圖優勢、現任縣長黃健庭政績加分。兩人都剩最後一哩路。

年底台東縣長選舉。對民進黨來說，徵召的劉櫂豪堪稱「民進黨史上最強人選」，最有機會的一次；百年老店的國民黨，後山這一仗更有輸不起的壓力。地方上看這場選戰，都說「不到最後看不出結果」。

台東因人口結構特殊，被視為泛藍支持者的軍公教和原住民超過1/2，長期政治版圖以泛藍佔有較大優勢。歷來選舉，民進黨的得票率在3成至3成5間，民國103年總統大選，總統蔡英文在台東拿下3成8的選票，朱立倫和宋楚瑜加起來6成2，因此「6成2」和「3成8」這兩組數字被視為台東最新的藍、綠政治版圖解讀。

台東長期「藍大綠小」，也可從基層選舉看出。過去台東縣議會和鄉鎮代表幾乎都是泛藍，台東縣議會30位縣議員，至今只有1位民進黨員，和1位無黨籍盟友，其餘28席屬泛藍；16個鄉鎮長部分，綠營也只拿過台東市長和卑南鄉長。

不過，「民進黨得票不會超過4成」的魔咒，被劉櫂豪打破，劉櫂豪94年首次參選縣長，和基層紮根深厚的國民黨議長吳俊立對決，就獲得3成8的選票，相較前一年，總統大選陳水扁連任的得票率3成4還多。

劉櫂豪從94年到103年，經過4次縣長選舉、2次立委選舉，得票率一次比一次往前推進，從民國94年的3成4到民國104年區域立委選舉的6成4，首度超越國民黨；不過，區域立委少了原住民選票，因此加上原民選票，實際得票率還有下修的空間。

劉櫂豪「十年磨一劍」，對投入公共事務的堅持，打動潛藍的軍公教人員；同時深入鄉村、部落，握緊每雙手，獲得基層的支持。因此年底選戰，也被外界視為「民進黨最接近縣長寶座的一次」。

台東縣議長饒慶鈴。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨徵召下屆縣長參選人饒慶鈴，年輕、擁有博士學歷，擔任兩屆議長，熟捻台東事務，除了是國民黨內一時之選外，還佔有台東政治版圖「藍大綠小」優勢，以及現任縣長黃健庭的執政加分。

饒慶鈴這幾年對民進黨中央執政，提出強烈批評，從2年前的開放日本食品輸台問題，接著年金改革爭議，饒慶鈴總是帶頭砲打中央，地方政壇解讀就是希望將年底的選戰拉高到藍綠對決，催出藍軍基本盤。

黃健庭過去8年執政，端出好成績，獲得媒體評比「5星級」縣長，同時台東人也認同是最幸福的城市。饒慶鈴一年前表態參選縣長時，就喊出「延續黃縣長政績」這張執政牌；黃健庭也視饒慶鈴為接班人，縣府大小活動，都邀請饒慶鈴出席。

對於有媒體報導，饒慶鈴未獲前縣長吳俊立支持。吳俊立的胞妹、國民黨台東縣黨部主委吳秀華多次出面否認，斬釘截鐵表態「國民黨都有共識，輔選饒慶鈴已經在進行了」。這幾天吳秀華更親自帶著饒慶鈴走遍各鄉鎮，懇託和團結誓師活動，用實際行動粉碎外界國民黨分裂的傳言。

劉櫂豪、饒慶鈴，各具優勢，最後的一哩路，就看兩人在原住民選票的拉拔角力。