高思博與國民黨議會黨團共同呼籲：降低地方公投門檻

2018-05-03 17:10 聯合新聞網 台南訊



高思博。圖／資料照片 分享 facebook 想為台南找回一片藍天，準備參選台南巿長的前行政院政務委員高思博發起公投抗空污，發現地方公投竟比中央公投嚴。與巿議員盧崑福、許至椿、王家貞、林燕祝、林美燕在台南巿議會聯合召開記者會，呼籲儘速修訂「台南市公民投票自治條例」法，莫讓台南市民淪為二等公民。

高思博跟與會的巿議員們共主張，為保障民眾參政權益，必須修正台南巿公民自治條例第七、第八及第十三條，1.刪除檢附國民身分證影本、2.提案人數降為萬分之一、3.連署人數降為1.5%，如此才能還政於民。

國民黨團也表示，將於近日儘速提案，並且呼籲民進黨議員共同支持這項提案，以確保台南巿民的公民參與權利。

早在一個月前，高思博針對台南嚴重的空污問題發動公投連署，在台南各大夜巿設攤號召連署，目前收集已超過2千份的連署書。不過根據現行的「台南市公民投票自治條例」規定，地方公投的提案人數卻要求要有前次市長選舉選舉人數的千分之五以上，換算大約需 7千6百人，遠高於全國性公投提案門檻。

高思博指出，若依據中央106年修正的「公民投票法」，已大幅降低公民投票提案及連署門檻，只需最近一次總統、副總統選舉選舉人數的萬分之一以上即可，約需1千9百人即可。在地方想公投提案的門檻，竟是全國性公投提案人數門檻的50倍。而且台南還需檢附身份證影本，這對於民眾的個資亦有洩漏之疑，也大大降低公民參與連署的意願，十分不合理。

台南地方公投想成案更難，門檻為最近一次市長選舉人數的百分之五，即7萬6千人。但中央已經修法，成案人數亦降為最近一次總統選舉人數的百分之一點五，且也不需要檢附身分證影本。誇張吧！號稱民主聖地的臺南市，竟用嚴格的法規障礙限制市民參政權益。

高思博指出，台北、新北、高雄的連署門檻早已修正，跟中央的公民投票法一致，且廢除檢附身份證的規定，另外台中也已經在審議中。台南號稱民主聖地，但「台南市公民投票自治條例」公投門檻過高，民眾參政權益受損，高思博大嘆，只因為市府的行政傲慢，導致台南市民淪為二等公民。