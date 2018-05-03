影╱好不容易喬到宜蘭雙陳會 陳歐珀遲到了

2018-05-03 15:28 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



民進黨提名宜蘭縣長參選人陳歐珀，今天下午2點半與宜蘭代理縣長陳金德會面。

這場喬了好久的雙陳會，被視為黨內團結溶冰之旅，由陳歐珀方提出，陳金德特地請假會面，在官邸前等待與迎接，但陳歐珀卻比預定時間遲到7分鐘。

陳歐珀解釋，從台北趕回。見陳金德等在門口，趕緊趕快小跑步上前並握手，向陳金德來個90度鞠躬。