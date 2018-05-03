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張斯綱找亮麗女戰神助陣 展現中青代接班決心

2018-05-03 13:30聯合報 記者張世杰╱即時報導

年底九合一選戰登場，台北市議員第一選區（士林北投區）競爭激烈，國民黨新人就多達5位，預計5月中旬進行初選民調；新人之一的張斯綱今天到社子市場掃街，有國民黨漂亮寶貝之稱的立委許淑華一同助選，相當吸睛；張斯綱笑說，勤走基層是最大武器，會找許淑華助陣，也是向民眾展現國民黨中青代要接班的決心。

國民黨市議員的初選民調進入倒數階段，各新人做最後衝刺，身為士林北投在地人的張斯綱，在地方深耕超過3年，平常上政論節目也有一定曝光度，眼看初選民調在即，近期每個里走的密又緊，爭取民調好結果。

張斯綱表示，畢竟還不到大選，民眾一般關注度不會很高，尤其現外界關注台北市長選情，目前靠的就是勤走，讓大家有記憶點，不然幾乎沒有其他方式。

除了勤走基層，今天張斯綱前往社子市場掃街，國民黨立委許淑華也助陣，不少民眾爭相拍照合影留念，也有支持者喊「凍蒜」；張斯綱笑說，今天找許淑華幫忙，也希望大家發現國民黨中青代要接班，中青代是國民黨主幹，若時間允許，會再找好朋友力挺。

國民黨北市議員第二梯次初選民調日期出爐，新人爆炸的第一選區（士林北投區），陷入5搶2局面，該選區將於5月13日至15日進行民調，16日公布民調結果。

台北市議員第一選區（士林北投區）競爭激烈，國民黨新人就多達5位，預計5月中旬進行...
台北市議員第一選區（士林北投區）競爭激烈，國民黨新人就多達5位，預計5月中旬進行初選民調；新人之一的張斯綱今天到社子市場掃街，有國民黨漂亮寶貝之稱的立委許淑華一同助選，相當吸睛。記者張世杰／攝影
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國民黨民調許淑華

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