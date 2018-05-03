冷眼集／2場密會 民進黨、柯文哲過招探底

2018-05-03 14:23 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 胡宥心 ／台北報導



民進黨選對會討論台北市長選戰，民進黨台北市黨部主委黃承國說，基層渴望民進黨自提人選，已經沒有任何禮讓空間。儘管基層反柯，民進黨與柯文哲私下過招，雙方兩次密會，仍在試探底線與合作可能。

柯文哲。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨台北市長參選人已確定由丁守中出線，民進黨人選還是未知數，基層焦慮，要求自提人選的聲浪浮現，民進黨加快布局。前晚民進黨秘書長洪耀福、選對會共同召集人林錫耀、陳明文跟黃承國先與柯文哲見面，告知將啟動提名機制與討論，禮讓或不禮讓，未來全要看黨內選對會運作。

首場密會蔡拋球 柯沒接

民進黨主席蔡英文除了派選對會與柯文哲接觸，也曾被保外就醫的台中監獄受刑人陳水扁爆料，今年1月蔡英文曾與柯文哲夫婦會面，談及敏感的選舉議題，還包括兩岸政策及雙方未來是否合作。1月下旬，蔡英文藉由媒體專訪，向柯文哲喊話，希望柯文哲對台灣價值再次確認，讓民進黨的支持者感覺柯是能一起作戰的人。

外界猜測蔡英文傾向禮讓，未料柯文哲當時沒接蔡英文拋出的球，連連說出激怒民進黨基層的話。親近蔡英文人士說，蔡英文絕對沒有腹案，都是選對會機制為主。

前晚密談半小時 柯如何接招待觀察

民進黨前晚再與柯文哲接觸，據指出，選對會與柯文哲相約木柵，柯文哲隻身赴會，對話過程雙方相敬如賓，對於選對會告知啟動機制，柯文哲尊重，只談半小時，柯文哲先離開，留下選對會要角聊到晚上11時。

隔天選對會討論台北市選情，一向被視為是民進黨與柯文哲溝通橋梁的黃承國，在會中馬上表達拒絕禮讓的態度。民進黨人士認為，這讓基層反柯聲浪有所宣洩，也對柯施予壓力，現在就看柯怎麼接招。

民進黨立委吳思瑤說，台北市選戰一局，民進黨應該要看到底對手是誰？是柯文哲還是國民黨？民進黨最大對手還是國民黨，她完全無法接受國民黨再拿回台北市，政治應該是一種選擇，不是搞情緒，現在大家氣柯文哲，這可以理解，如果是成熟的政黨，就應該了解，現在民進黨的主要敵人在哪。