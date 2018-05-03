觀察站／與柯文哲分手好難 民進黨陷兩難

2018-05-03 14:25 聯合晚報 本報記者 聯合晚報 本報記者 胡宥心



民進黨是否禮讓台北市長柯文哲，已經從集體白色憂鬱，到現在基層壓力排山倒海而來，隨著國民黨台北市長參選人出線，也讓民進黨北市局勢愈來愈難看清。民進黨在台北市推不出最強人選，找不到帶頭的母雞，只能屈就與柯文哲斡旋再斡旋。

外界知曉的兩次民進黨高層與柯文哲密會，都顯示出民進黨還是懷抱與柯文哲合作的意願，但柯文哲不受控的程度，讓民進黨陷入兩難。

第一難，是柯文哲向中間及淺藍靠攏，從卡管案罵白痴政策，到兩岸一家親議題，看似無心的話，背後充滿政治算計，敢於得罪深綠，拉攏淺藍及中間選民，看準民進黨沒有最強人選，最後還不得不回頭與他合作。

民進黨無可奈何，儘管柯言論與民進黨相去甚遠，至今還是無法跟柯文哲好聚好散。

第二難，是2020年總統大選布局，擋在蔡英文總統連任之路前面的最大石頭，看來也是柯文哲。民進黨要當搬開石頭的人，還是當放石頭的人，台北市這局關鍵，搬石頭可能砸到自己腳，2018年與柯文哲合作，把柯文哲留在台北市，也不一定卡住柯文哲，何況年底選戰再挺柯文哲，只是挹注民進黨養分，壯大柯文哲，合作事涉整體布局，民進黨怎麼做都兩難。

對民進黨最難抉擇的是，新北市有蘇貞昌出征，黨內目前沒有最強人選與柯文哲匹敵，柯文哲踩著民進黨痛處，對連任抱極大信心，儘管民進黨主戰派、主和派聲音涇渭分明，未來是要讓柯、丁對決廝殺，還是藍、綠、柯三方鼎立，民進黨向柯文哲叫價的空間不多，是否禮讓柯文哲，答案已呼之欲出。