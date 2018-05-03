「基本價值不同」 王定宇嗆讓柯他就辭中執委

民進黨立委王定宇。 圖／Hit Fm《蔻蔻早餐》製作單位提供 分享 facebook

明凱校餐會 陳水扁、璩美鳳將出席

凱達格蘭基金會舉辦募款餐會，保外就醫的台中監獄受刑人陳水扁將身著「扁力衫」出席，是否現場發表演說，仍未確定。因台北市長選舉與民進黨持續角力的台北市長柯文哲，也將出席凱校餐會，發表談話。

受刑人陳水扁已向台中監獄申請，出席凱校在台北舉辦的募款餐會，陳水扁在「新勇哥物語」預告，將穿著扁力衫出席，也會發送扁力衫給贊助募款餐會的好友。

陳水扁曾表示，統促黨發言人璩美鳳將到場鬧場，這是台灣非常嚴重的國安危機，暗諷「說不定入場券是柯文哲給的」。

陳水扁的兒子陳致中上午表示，尚未接到中監回覆。陳水扁一定會出席餐會，親自感謝大家。去年扁第二度獲准前往，他在「新勇哥物語」提到，當時是民進黨立法院黨團總召柯建銘邀請他入場，今年陳水扁第三度申請參加餐會。

據了解，統促黨發言人璩美鳳以5000元買了餐會的餐券，她明天會前往餐會。

民進黨選對會近期將決定年底北市長選舉，是否禮讓柯文哲。柯文哲前往獨派色彩濃厚的凱校餐會，由於深綠與獨派對柯文哲的兩岸一家親等言論不滿，柯文哲談話是否轉向，備受關注。

民進黨中執會委員王定宇今天表示，這次和柯文哲合作的基礎，是不存在的，若是禮讓，他便辭掉中執委，柯文哲對台灣和大陸的政策、面對威權的態度、市政作法、重大工程案的做法，許多基本價值，都與民進黨不同，基層才會有不再禮讓柯文哲的聲音傳出。民進黨若與柯合作，中南部選情勢必受到影響。

王定宇說，預計柯文哲最近會罵國民黨，讓自己長得墨綠，北市府的政務官有些人有綠營背景，也會懂得操作政治，但是這種基本價值，不是一兩天能演出來。