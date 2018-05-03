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柯文哲明凱校談話 將安撫深綠？

2018-05-03 14:30聯合晚報 記者邱瓊玉╱台北報導

凱達格蘭基金會舉辦募款餐會，據了解，台北市長柯文哲將出席，會有重要談話，外界猜測可能與兩岸關係的態度有關。台北市政府幕僚表示，演說內容明天中午才會定案，目前都是未知數。

面對綠營種種反柯聲浪，向來有話直說的柯文哲近來卻常沉默不語，昨天被問到選舉相關議題，柯文哲也只說，先上工。

由於柯文哲將出席凱達格蘭基金會募款餐會，傳出可能利用致詞場和，發表談話修補和獨派關係。

據了解，凱達格蘭基金會安排柯文哲5分鐘致詞，市府幕僚表示，當天行程都還在安排中，依照柯文哲的個性，都是當天中午才會大概定案，目前尚未討論要說什麼，一切都還是未定數。

柯文哲募款選舉

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