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綠、柯情勢不明 藍：支持者將慢慢歸隊

2018-05-03 14:31聯合晚報 記者周志豪／台北報導

台北市長柯文哲。記者王彥鈞／攝影
台北市長柯文哲。記者王彥鈞／攝影
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民進黨可能在台北市長選戰不再禮讓台北市長柯文哲國民黨人士表示，情勢大亂對國民黨選情當然有利，實際影響還是要看民進黨最後推出人選才能分析，現在言之過早。

國民黨組發會主委李哲華表示，從台北市民利益的角度來看，愈多人參選台北市長，台北市民就有更多選擇機會，對台北市未來發展當然更有好處。

國民黨完成台北市長提名初選，提名丁守中代表國民黨參選台北市長。民進黨隨即傳出，年底沒有禮讓的空間，若民進黨與柯文哲關係生變，決定自提人選，台北市長選戰可能出現三方鼎立局面。

國民黨人士分析，柯文哲上屆台北市長選舉囊括85萬票大勝，除了民進黨禮讓，部分對大環境不滿的國民黨支持者轉投柯文哲，柯的選票是由所屬的白色力量、民進黨禮讓的綠色力量與國民黨藍色力量這三隻腳組成。

國民黨人士認為，國民黨確定提名丁守中後，由於丁守中長期正藍立場號召，藍軍支持者將慢慢歸隊，柯文哲上屆競選台北市長的支持來源，已缺了一腳。若民進黨自提台北市長，等於原本禮讓柯的綠色選票也將歸隊，柯將只剩原本的白色力量支撐，所謂的白色力量，就是中間力量，原本就是在上屆選舉大環境下，藍綠兩邊推擠出來的結果，如今情勢轉變，當初的白色力量還有多少實力，備受考驗，柯文哲沒有這麼穩，柯文哲過去一直迴避的市政建設空虛問題，以及閃爍的台灣價值將受檢驗，柯文哲神話勢必幻滅。

這位人士說，天下大亂，情勢大好，情勢愈亂，對國民黨年底台北市長選情，理論上當然會有幫助，但真正影響如何，還是要看民進黨最後推派出怎樣的人選，若推出的人支持度有穿透力，也可能分食國民黨支持群，三方角力結果仍待觀察。

國民黨民進黨柯文哲2018台北市長選舉

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