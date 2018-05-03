綠、柯情勢不明 藍：支持者將慢慢歸隊

2018-05-03 14:31 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 周志豪 ／台北報導



台北市長柯文哲。記者王彥鈞／攝影 分享 facebook

民進黨可能在台北市長選戰不再禮讓台北市長柯文哲，國民黨人士表示，情勢大亂對國民黨選情當然有利，實際影響還是要看民進黨最後推出人選才能分析，現在言之過早。

國民黨組發會主委李哲華表示，從台北市民利益的角度來看，愈多人參選台北市長，台北市民就有更多選擇機會，對台北市未來發展當然更有好處。

國民黨完成台北市長提名初選，提名丁守中代表國民黨參選台北市長。民進黨隨即傳出，年底沒有禮讓的空間，若民進黨與柯文哲關係生變，決定自提人選，台北市長選戰可能出現三方鼎立局面。

國民黨人士分析，柯文哲上屆台北市長選舉囊括85萬票大勝，除了民進黨禮讓，部分對大環境不滿的國民黨支持者轉投柯文哲，柯的選票是由所屬的白色力量、民進黨禮讓的綠色力量與國民黨藍色力量這三隻腳組成。

國民黨人士認為，國民黨確定提名丁守中後，由於丁守中長期正藍立場號召，藍軍支持者將慢慢歸隊，柯文哲上屆競選台北市長的支持來源，已缺了一腳。若民進黨自提台北市長，等於原本禮讓柯的綠色選票也將歸隊，柯將只剩原本的白色力量支撐，所謂的白色力量，就是中間力量，原本就是在上屆選舉大環境下，藍綠兩邊推擠出來的結果，如今情勢轉變，當初的白色力量還有多少實力，備受考驗，柯文哲沒有這麼穩，柯文哲過去一直迴避的市政建設空虛問題，以及閃爍的台灣價值將受檢驗，柯文哲神話勢必幻滅。

這位人士說，天下大亂，情勢大好，情勢愈亂，對國民黨年底台北市長選情，理論上當然會有幫助，但真正影響如何，還是要看民進黨最後推派出怎樣的人選，若推出的人支持度有穿透力，也可能分食國民黨支持群，三方角力結果仍待觀察。