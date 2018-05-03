民進黨讓柯？密會露玄機 柯文哲明發表重要談話

台北市長選戰，藍綠都有不能輸的壓力，民進黨是否禮讓柯文哲？已成為黨內急需解決的問題之一。圖為蔡英文總統（前中）今天出席災害防救演習。 記者黃仲裕╱攝影 分享 facebook

首都台北市長選戰備受關注，國民黨將由準備24年的前立委丁守中出征，民進黨加快布局，前晚與台北市長柯文哲密會。柯文哲明晚將出席凱達格蘭學校募款餐會，據了解，在獨派團體面前，柯談話力求四平八穩，不會觸及敏感的「兩岸一家親」等字眼。

民進黨內希望台北市長選舉自提人選的聲浪逐漸擴大，親柯人士說，目前柯陣營都處於「被動」狀態，將市政做好，尊重民進黨的決定，但仍希望雙方可坐下來談；若民進黨最終自推人選加入戰局，親柯人士說，從長期民調來看，柯文哲現階段仍領先藍綠參選人有一段差距。

民進黨基層反柯聲浪浮現，但選對會召集人陳明文說法耐人尋味：「有人談民進黨千秋萬世、堅持理念價值，但我現在的職務是2018選對會召集人，我只能看2018年這一盤」。

陳明文說，自己是忠貞黨員，必然捍衛民進黨理念價值，但這場選戰必須多方考量，綜合整體策略操盤，只會朝對民進黨整體布局最有利的方向前進，選對會絕對沒有挺特定人士，若真說唯一挺的就是民進黨。

民進黨主席蔡英文上月中旬接受電視專訪時談到台北市長選戰布局，仍保留與柯文哲合作的彈性，她向柯喊話，如果要讓民進黨基層覺得可以跟柯一起再打一次選戰，柯就必須對「台灣價值」這件事情再確認，不一定是用說的，能夠用做的、或其他方式展現都好。被問到柯文哲是否到現在還沒有回答？蔡英文說：「我要再觀察一下…」

柯文哲明晚前往獨派色彩濃厚的凱校餐會，深綠與獨派對柯文哲的兩岸一家親等言論十分不滿，知情人士表示，柯文哲將發表談話，兩岸議題不會出現刺激深綠與獨派的言論，但也不會出現「大轉彎」，柯文哲對兩岸關係的立場其實沒有改變，就是希望降低雙邊的緊張關係，和平共處，不太可能為了選舉或討好某些群體，態度就大幅變化。