北市選戰禮讓柯？綠委：民進黨應搞清敵人是誰

2018-05-03 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 胡宥心 ╱即時報導



民進黨選對會昨討論台北市長選戰，北市黨部主委黃承國開第一槍表示，基層渴望民進黨自提人選，已經沒有任何禮讓空間，但儘管基層反柯，民進黨與柯文哲私下過招，雙方兩次密會，試探底線與合作可能。

國民黨台北市長參選人已確定由丁守中出線，民進黨人選還是未知數，基層焦慮，要求自提人選的聲浪浮現。不過，民進黨加快布局，前晚民進黨秘書長洪耀福、選對會共同召集人林錫耀、陳明文跟民進黨台北市黨部主委黃承國先密會柯文哲，告知將啟動提名機制與討論，禮讓或不禮讓，未來全要看黨內選對會運作。

民進黨主席蔡英文除了派選對會與柯文哲接觸，也曾被前總統陳水扁爆料指，今年1月蔡英文曾與柯文哲夫婦私下會面，會中談及敏感的選舉議題，另還包括兩岸政策及雙方未來是否合作。而1月下旬，蔡英文藉由媒體專訪時向柯文哲喊話，盼柯對「台灣價值」做再次確認，讓民進黨的支持者感覺柯是能一起作戰的人。

外界猜測蔡英文的動作是傾向禮讓，未料柯文哲當時沒接蔡英文拋出的球，更連連說出激怒民進黨基層的話。親近蔡英文人士事後也說，主席絕對沒有腹案，都是選對會機制為主。

民進黨前晚再與柯文哲接觸，據悉，選對會一行人與柯文哲相約木柵某會館，柯文哲隻身赴會，對話過程雙方相敬如賓，對於選對會告知啟動機制，柯僅說會尊重，只談半小時，柯就先離開，留下選對會要角在會館聊到晚上11點多。

隔天選對會討論台北市布局，一向被視為是民進黨內與柯文哲溝通橋梁的黃承國便在會中開出「拒絕禮讓」第一槍，讓基層反柯聲浪有所宣洩，也對柯施予壓力，就看柯怎麼接招。