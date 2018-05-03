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柯、姚同場冷漠握手 綠市議員拉柯P手喊「當選」

2018-05-03 13:44聯合新聞網 綜合報導

姚文智與柯文哲出席同個活動，姚主動向前與柯文哲握手，但眼神沒有交會。聯合報系資料...
姚文智與柯文哲出席同個活動，姚主動向前與柯文哲握手，但眼神沒有交會。聯合報系資料照
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台北市長柯文哲昨（2日）晚上到北投宮廟參加活動，同場合中，欲角逐北市長的民進黨籍立委姚文智與國民黨台北市長候選人丁守中也到場，姚文智看到柯文哲還主動向前握手，但兩人四目無相接，而且也未說話。尷尬的是，柯文哲上台時有多位民進黨市議員站台，還共同舉手喊「凍蒜」，但姚文智上台時，同黨市議員幾乎走光。

根據《東森新聞》報導，柯文哲參加宮廟活動時，多位民進黨市議員，包括王威中、吳思瑤和林瑞圖都幫忙站台，而且還與里長們共同舉手喊當選，讓人質疑某些市議員是否白天辦柯黑，晚上辦柯粉。而且此刻時機敏感，因為前兩天才有消息傳出，民進黨選對會已拜會柯文哲商討提名策略。但當柯被問到此事時卻沒回應什麼。

同個地點丁守中與姚文智也到場，三人雖無同台，但是姚文智主動向前與丁和柯握手，但與柯握手時眼神無交會，互動幾近於零。而且當姚文智上台時同黨市議員幾乎走光，只剩吳思瑤與他同台。民進黨籍市議員王威中與柯文哲同台，事後受記者訪問時，說他並未支持柯，只是在神明面前要說好話。

姚文智2日受訪時被媒體問到，對於民進黨選對會4巨頭拜訪柯文哲的看法，姚當時聽到消息非常震驚，還數度反問記者「你講的是真的還假的？」，姚文智認為選對會需要把密會時間、地點和內容都公布，否則黨內機制與程序會有很大的疑問。

姚文智柯文哲丁守中2018台北市長選舉

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