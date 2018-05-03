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侯友宜跨區助選人氣旺 被婆媽誇「好年輕！」

2018-05-03 10:17聯合報 記者楊正海╱即時報導

國民黨新北市長參選人侯友宜上午「母鷄帶小鷄」，跨區替國民黨台北市大安文山區市議員擬參選人李柏毅助選，擔任早餐店一日店長，下廚做早餐。早餐店客人見到侯友宜，不少人直喊市長好，展現高人氣。

侯友宜還逐桌替客人點餐，一桌婆媽看到侯友宜來，看著侯友宜誇說「市長你看起來好年輕喔」侯友宜大笑，「我今天早餐不用吃就飽了，聽到就開心。」客人也叫侯友宜加油，「好多朋友都住在新北市」。

媒體問侯友宜　有沒有做過早餐，侯說他不做早餐，第一次做，但會煎荷包蛋。侯邊煎邊說，雙北就像荷包蛋，台北市好像蛋黃，新北像蛋白，但慢慢就會融合成一塊，共生共榮。媒體追問誰像蛋白、蛋黃 ，侯友宜說，現在都混在一起了 ，軌道建設做起來 ，血路都通了，雙北就是一個大家庭。

對於國民黨台北市長初選丁守中確定出線，雙方是否會合作，侯友宜說，雙北合作是建立在市民福祉上，好的政見會共同討論 ，如何創造共生共榮，才是目標 。

另外，對於蘇貞昌的女兒、民進黨立委蘇巧慧、吳秉叡、吳琪銘向行政院爭取捷運樹林萬大線二期納入前瞻計畫第二期特別預算，交通部已決定列入。 媒體問侯，蘇爭取到軌道建設， 侯說，他聽了有夠高興，中央總算看到新北市爭取好久的軌道建設，希望蘇巧慧能和新北市一同努力 ，新北市還有好多條軌道沒有納入。

媒體問侯友宜，是不是選舉怕熱就不要進廚房？侯說，選舉本就這樣，熱和燙只是一時現象，不用怕，被燙到是剛剛好而已。

國民黨新北市長參選人侯友宜上午「母鷄帶小鷄」，跨區替國民黨台北市大安文山區市議員...
國民黨新北市長參選人侯友宜上午「母鷄帶小鷄」，跨區替國民黨台北市大安文山區市議員擬參選人李柏毅助選，擔任一日早餐店長。記者楊正海/攝影
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國民黨新北市長參選人侯友宜上午「母鷄帶小鷄」，跨區替國民黨台北市大安文山區市議員...
國民黨新北市長參選人侯友宜上午「母鷄帶小鷄」，跨區替國民黨台北市大安文山區市議員擬參選人李柏毅(右)助選，擔任一日早餐店長。記者楊正海/攝影
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國民黨新北市長參選人侯友宜上午「母鷄帶小鷄」，跨區替國民黨台北市大安文山區市議員...
國民黨新北市長參選人侯友宜上午「母鷄帶小鷄」，跨區替國民黨台北市大安文山區市議員擬參選人李柏毅助選，擔任一日早餐店長。記者楊正海/攝影
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侯友宜軌道建設2018新北市長選舉

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