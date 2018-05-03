對比民調丁守中大勝柯文哲 國民黨：還是要穩扎穩打

2018-05-03 10:06 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨台北市長初選確定由前立委丁守中勝出，迎戰現任台北市長柯文哲。但據了解，這次初選3份民調統計顯示，丁守中不僅都勝過柯文哲，有兩份民調還大勝約7個百分點，讓黨內士氣大振，認為確實有實力一搏。

黨務人士表示，經交叉比對3份民調差異性，趨勢性大抵相符，應可反映現階段丁守中與柯文哲一定實力，但考慮民調支持度並非就等於實際選票，這份民調充其量只能證明「丁守中不是一定會輸」，要爭取勝選，還是要穩扎穩打。

國民黨台北市長民調自4月30日起，連3天晚上進行，至前晚結束。為克服年輕人多不使用家戶電話習慣，民調也採戶中抽樣加權統計。民調結果也以參選人與柯文哲對比民調占85%，參選人間互比民調占15%方式做最後加權計算。

加權統計結果，丁守中獲47.63%支持，前立委孫大千18.21%、前立委張顯耀17.24%、台北市議員鍾小平16.93%，丁守中壓倒性勝出。民調公布後，黨中央僅表示，丁守中與柯文哲正面交鋒的對比領先在誤差範圍，讓選情更添緊繃感。

但據了解，3份民調統計，丁守中不僅在黨內參選人間互比民調大勝，與柯文哲的對比民調，差距也一樣是「超過誤差範圍」勝出，平均支持度差距達4.89%，有2家民調公司統計，丁守中支持度更大勝柯文哲約7個百分點。

其中，TVBS民調，丁守中獲38.01%支持，柯文哲獲得30.73%支持，未表態有25.37%，丁勝出7.28%。聯合報民調，丁守中獲37.48%支持，柯文哲獲30.69%支持，在未表態率僅22.5%下，丁一樣勝過柯6.79%。

至於艾普羅所作的對比民調，雖丁守中僅獲33.6%支持，但柯文哲也只獲33%支持，丁一樣微幅勝出0.6個百分點。

隨機挑選一家民調公司，孫大千與柯文哲對比民調分別為17.1%比40.1%、鍾小平與柯文哲為14.6%比42.6%、張顯耀與柯文哲對比民調為16.1%比40.4%。

國民黨黨務人士表示，由於3家民調公司的對比民調結果均由丁守中勝出，其中2家較無機構效應的民調公司對比民調中，2人的支持度與丁守中領先幅度也大抵相仿，民調應具可信度。

但黨務人士坦言，稍早黨內民調中，丁守中均未有勝過柯文哲紀錄，這次初選民調何以如此，還要再了解，初步判斷，可能與近來台大準校長管中閔資格遭拔，以及「柯黑」集結反柯文哲有關，但仍要有進一步資料輔助分析。