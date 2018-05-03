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對比民調丁守中大勝柯文哲 國民黨：還是要穩扎穩打

2018-05-03 10:06聯合報 記者周志豪╱即時報導

國民黨台北市長初選確定由前立委丁守中勝出，迎戰現任台北市長柯文哲。但據了解，這次初選3份民調統計顯示，丁守中不僅都勝過柯文哲，有兩份民調還大勝約7個百分點，讓黨內士氣大振，認為確實有實力一搏。

黨務人士表示，經交叉比對3份民調差異性，趨勢性大抵相符，應可反映現階段丁守中與柯文哲一定實力，但考慮民調支持度並非就等於實際選票，這份民調充其量只能證明「丁守中不是一定會輸」，要爭取勝選，還是要穩扎穩打。

國民黨台北市長民調自4月30日起，連3天晚上進行，至前晚結束。為克服年輕人多不使用家戶電話習慣，民調也採戶中抽樣加權統計。民調結果也以參選人與柯文哲對比民調占85%，參選人間互比民調占15%方式做最後加權計算。

加權統計結果，丁守中獲47.63%支持，前立委孫大千18.21%、前立委張顯耀17.24%、台北市議員鍾小平16.93%，丁守中壓倒性勝出。民調公布後，黨中央僅表示，丁守中與柯文哲正面交鋒的對比領先在誤差範圍，讓選情更添緊繃感。

但據了解，3份民調統計，丁守中不僅在黨內參選人間互比民調大勝，與柯文哲的對比民調，差距也一樣是「超過誤差範圍」勝出，平均支持度差距達4.89%，有2家民調公司統計，丁守中支持度更大勝柯文哲約7個百分點。

其中，TVBS民調，丁守中獲38.01%支持，柯文哲獲得30.73%支持，未表態有25.37%，丁勝出7.28%。聯合報民調，丁守中獲37.48%支持，柯文哲獲30.69%支持，在未表態率僅22.5%下，丁一樣勝過柯6.79%。

至於艾普羅所作的對比民調，雖丁守中僅獲33.6%支持，但柯文哲也只獲33%支持，丁一樣微幅勝出0.6個百分點。

隨機挑選一家民調公司，孫大千與柯文哲對比民調分別為17.1%比40.1%、鍾小平與柯文哲為14.6%比42.6%、張顯耀與柯文哲對比民調為16.1%比40.4%。

國民黨黨務人士表示，由於3家民調公司的對比民調結果均由丁守中勝出，其中2家較無機構效應的民調公司對比民調中，2人的支持度與丁守中領先幅度也大抵相仿，民調應具可信度。

但黨務人士坦言，稍早黨內民調中，丁守中均未有勝過柯文哲紀錄，這次初選民調何以如此，還要再了解，初步判斷，可能與近來台大準校長管中閔資格遭拔，以及「柯黑」集結反柯文哲有關，但仍要有進一步資料輔助分析。

黨務人士直言，這次對比民調結果確實鼓舞國民黨年底台北市長選戰黨內操盤者士氣，也提醒民進黨，柯文哲已不是綠營維繫台北市政權保證；但畢竟選戰還有7個月，丁守中還是要穩扎穩打，像備受詬病的取消年終慰問金爭議，就應更積極表態。

丁守中。 記者胡經周／攝影
丁守中。 記者胡經周／攝影
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民調丁守中柯文哲2018台北市長選舉

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