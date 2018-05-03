不再禮讓？王定宇：估柯文哲最近會變得很墨綠

2018-05-03 09:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



民進黨選對會召開的前一天晚上，民進黨秘書長洪耀福、選對會共同召集人林錫耀、陳明文與黃承國，先一步與台北市長柯文哲會面。消息傳出後，被外界引發諸多聯想。對此，民進黨中執會委員王定宇今日上節目表示，選對會與柯文哲會面，就是要談不再禮讓，會有會面的動機，也是因之前有談合作，估計最近柯文哲會講一些罵國民黨的話，讓自己變得很「墨綠」。

王定宇表示，民進黨中央沒有人要單獨跟柯文哲見面，這種互相證明是互不信任的一種態度，而今年台北市長選舉，民進黨目標依然是不讓國民黨當選，但台北市民更需要一位好市長這是更重要的，因此選對會內部聲音傳出是沒有禮讓空間，所以要推最強人選。

王定宇說，柯對台灣和中國的政策、面對威權的態度、市政作法、重大工程案的做法，許多基本價值都與民進黨不同，因此基層才會有不再禮讓柯文哲的聲音傳出。反觀若與柯合作，中南部民進黨選情勢必受到影響，因民眾不願跟著民進黨走，所以這像是一部黑色喜劇。

王定宇也說，預計柯文哲最近會罵一些國民黨的話，讓自己長得像墨綠，且北市府的政務官有些人有綠營背景，也會懂得操作政治，但是這種基本價值不是一兩天能演出來，柯文哲有國台辦、特定媒體、新黨、統促黨等多方的支持，但他對威權銅像和大巨蛋的處理，都讓人民不解，因此對政治越有想法的選民，早已決定是挺柯還是挺民進黨。