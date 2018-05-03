藍北市長人選確定 孫大千：綠沒有混時間的藉口

2018-05-03 09:19 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



前立委孫大千今表示，國民黨在台北市已經完成初選，民進黨再也沒有混時間的藉口，蔡英文主席的「葫蘆裡究竟在賣什麼藥」也終於要揭曉了。

孫大千說，台北市是合是戰？與柯文哲是敵是友？已經成為過去這幾個月裡最引人注目的討論話題。不過，不論民進黨的政治人物怎麼放狠話，瞎折騰，窮緊張，其實，這是一部「早就已經寫好結局的劇本」。可以由3個跡象看出來，這場選戰打從一開始，就是一個禮讓給柯文哲的格局。

首先，如果民進黨有決心要推出自己的台北市長候選人，早就應該把握時間，進行初選工作，或是諮詢徴召了，怎麼可能會一拖再拖，一延再延，搞到最後既沒有氣勢，也沒有信心了呢？這不是擺明要禮讓給柯文哲嗎？

其次，就是因為早已決定在台北市放棄提名，所以必須在新北市打一場像樣的精彩選戰，做為拉抬全台聲勢的舞台。因此，只好請出蘇貞昌他老人家重回戰場。否則，若不是肩負著年底大選中「火車頭」的角色，蘇貞昌有什麼必要違背他在神明面前的誓言，年紀一大把了，還要來淌這趟渾水。