北市長選戰／民進黨選對會 多人挺自行提名

民進黨選對會昨天討論民進黨台北市長布局。右為秘書長洪耀福、左為選對會共同召集人林錫耀。 記者陳柏亨／攝影 分享 facebook

台北市長選戰多次傳出民進黨已傾向禮讓台北市長柯文哲。不過昨天民進黨選對會首次討論北市長布局，卻完全嗅不到讓柯的氣氛，反而有多位選對會成員強烈力挺黨應自行提名。民進黨發言人鄭運鵬會後轉述，民進黨在五月中旬就會有具體方案。

據了解，身兼選對會成員的行政院發言人徐國勇、立委蘇治芬、民進黨台北市黨部主委黃承國及身兼選對會顧問的行政院秘書長卓榮泰，均在會中力挺民進黨自提人選，一面倒的情勢，讓選對會召集人、立委陳明文不得不發言提醒大家聚焦在怎麼贏，強調選對會只是討論方向，中執會才要討論人選。

不過在選對會召開的前一天晚上，民進黨秘書長洪耀福、選對會共同召集人林錫耀與陳明文以及黃承國，先一步與柯文哲會面。昨天訊息傳出後，有意參選北市長的民進黨立委姚文智數度表達震驚，要求選對會就「到底是去談合作或簽離婚協議書」，對外講清楚。

黨內高層則強調，會面是禮貌性的拜會，意在告知民進黨啟動台北市長提名機制及討論。雙方沒有就未來合作與否做出任何承諾。

民進黨選對會昨天多人力挺自提台北市長人選，召集人陳明文因此提醒大家聚焦在如何求勝。 記者陳柏亨／攝影 分享 facebook

據了解，柯文哲前晚隻身前往，對洪耀福等人的說明，柯文哲相當冷靜，他並向民進黨表示，不管民進黨做出什麼決定，他都會尊重。據轉述，柯文哲對選情仍抱持信心。

昨天選對會一開始由林錫耀報告，隨後開放討論過程中，卓榮泰先提醒，黨應該對支持者的聲音有所回應，徐國勇則質疑柯一再攻擊民進黨政府，若禮讓，攻擊是不是更肆無忌憚？黃承國強調反彈聲音太大了，已經沒有任何禮讓空間，蘇治芬則認為姚文智是有贏的可能。

不過，新潮流系的沈發惠及劉維均建議，應就自提或禮讓對議員及縣市長選舉影響有一個科學的數據來參考，也可請教其他縣市長的意見。林錫耀回應說，要做民調是可以，但擔心若黨的參選人民調不好，又外流出去，不是很好。

鄭運鵬說，選對會將徵詢拜訪黨內有意願參選者，包括前副總統呂秀蓮、立委姚文智，若前台南縣長蘇煥智有意願，選對會也願意拜訪；選對會向黨籍議員及里長徵詢的內容也將提到選對會討論，兩周內對台北市長提名策略做決定。

姚文智受訪時則強調，民進黨是完全執政的政黨，對國家首都要負起責任，若民進黨不提人選，起碼有百分之十五的支持者不出來投票，第一個受影響就是民進黨籍議員參選人。