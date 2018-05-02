觀察站／綠營動態 決定北市選戰走向

2018-05-02 23:54 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 李光儀



台北市長選戰，柯文哲雖有主場優勢，但也是藍綠陣營裡空氣票最多的一個。 記者胡經周／攝影 分享 facebook

丁守中從國民黨台北市長初選勝出，柯文哲的連任之路不再「拔劍四顧心茫然」，算是有了真實存在的對手；這場台北市長選戰，也算是真正開打。不過在參選名單底定前，仍存在幾個變數。

第一個變數是國民黨到底會不會有「第二階段整合」。首先當然是國民黨內到底有沒有其他的「程咬金」，其次是目前無黨籍參選者中，李錫錕和邱文祥應該都屬於廣義的「泛藍」陣營，國民黨提名丁守中到底還有沒有變數？

平心而論，變數當然存在，但一來國民黨內沒有其他檯面上人選，二來對過去「換柱」風暴餘悸猶存，三來無論李錫錕或邱文祥，現階段都未必是和丁守中同一等級的選將，要國民黨棄丁就李、邱的可能性微乎其微。

藍營態勢如此，綠營就複雜得多。對於綠柯關係，民進黨中央已從過去的「禮讓」變成「觀望」，證明民進黨內對於自提人選的壓力已經大到高層不得不重視的地步。這固然是基於柯文哲的路線考量，也是民進黨若不自提人選，議員選舉可能面臨沒有母雞窘境的現實。

民進黨高層不願自提人選，很大一部分考量是「不願與柯粉為敵」；也因此禮不禮讓，民進黨已陷於兩難。

國民黨雖宣稱若一對一廝殺，和柯文哲將是五五波；但不可否認，現階段柯文哲勝算還是略高；但若變成三強鼎立之局，則完全會是不同戰局。而此一戰局是否一定對國民黨有利？倒也未必。如果民進黨真的提出如賴清德、陳菊這種天王級的參選人，藍營在高度危機意識下，也不是不可能「棄丁保柯」。問題在於，民進黨提得出天王參選嗎？

整體來說，柯文哲雖有主場優勢，也是藍綠陣營裡空氣票最多的一個。藍營人選底定，但選戰的走向，還是得看綠營動態。選戰開打了，選情卻更加混沌了。