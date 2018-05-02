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丁守中勝出逐北市長 與柯差距「沒那麼大」

2018-05-02 23:50聯合報 記者王寓中邱瓊玉楊正海／台北報導

準備廿四年 五度爭取終於成功

國民黨台北市長初選民調昨天公布，準備廿四年、第五度爭取黨內提名的前立委丁守中，以四成七的平均支持率，大幅領先其他三位參選人勝出，將代表國民黨參選年底「首都選戰」，預計下周三（九日）獲國民黨中常會正式提名。

北北基桃生活圈 擬推區域共同政見

丁守中表示，未來整體選戰規畫就是鞏固深藍選民、爭取泛藍團結，並推出好的公共政策爭取中間選民。至於淺綠選民，他也會提出好的市政規畫，對比現任台北市長柯文哲的「沒有核心價值」態度。國民黨則規劃丁守中與國民黨新北市長被提名人侯友宜未來合打區域戰；在北北基桃大生活圈下，國民黨也將研議推出區域共同聯合政見。

台北市長選戰國民黨人選確定後，就等民進黨在五月中就是否自行提名「掀底牌」。目前民進黨對是否禮讓柯文哲態度分歧，一旦自行提名，台北市可能上演藍、綠、白三國之戰。國民黨內則評估，即便民進黨禮讓柯文哲，綠營基層反彈聲浪也不會停，國民黨接下來選戰就是「步步為營」，謹慎因應。

柯文哲回應「今天先上工」

對丁守中出線，柯文哲昨僅說，「今天先上工」，未多做回應；爭取代表民進黨參選的立委姚文智表示，丁勝出「不出所料，沒有意外」，尊重國民黨的提名。

國民黨台北市長參選人初選民調結果昨天出爐，結果由前立委丁守中勝出，他表示，除了泛...
國民黨台北市長參選人初選民調結果昨天出爐，結果由前立委丁守中勝出，他表示，除了泛藍選民，也要爭取淺綠台北市民認同。 記者胡經周／攝影
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國民黨台北市長初選是委由TVBS、艾普羅和聯合報等三家民調公司，在四月二十九日、三十日及五月一日進行民調，民調包括黨內互比式與政黨對比式民調，政黨對比因民進黨尚未提名，對象為台北市長柯文哲。其中互比式民調占百分之十五，對比式占百分之八十五。

丁勝出 與其他參選人喊贏回台北

民調結果，丁守中總平均支持率百分之四十七排名第一，其後依序是孫大千的百分之十八，張顯耀百分之十七，鍾小平百分之十六點九，丁守中以大幅度領先差距勝出。

至於丁守中在初選階段和柯文哲的民調支持度有多少差距，因民進黨尚未決定是否在台北市自提人選，因此國民黨中央將民調數據視為「機密」，但據了解，差距沒有之前黨內質疑的「那麼大」。

初選結果公布後，丁守中在孫大千、鍾小平及市議員擬參選人陪同下，大喊贏回台北、展現團結氣氛；丁守中會後受訪時說，他詢問另外三位參選人，他們都答應願意加入輔選團體。至於是否會尋求親民黨主席宋楚瑜的支持，他表示，會積極向每一個人請託，爭取協助打贏選舉。

國民黨丁守中民調

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