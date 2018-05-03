國民黨丁守中選北市長 將請益侯友宜

2018-05-03 00:18 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北報導



國民黨台北市長黨內初選結果揭曉，由前立委丁守中（中）出線。 記者楊正海／攝影 分享 facebook

國民黨台北市長黨內初選結果揭曉，確定由前立委丁守中出線。丁守中昨振臂高呼，選戰才要開始，「柯Ｐ沒有想像中強，柯只是網路、媒體比較強」。他也說，首先要鞏固藍軍陣營，再用公共政策吸引中間和淺綠選民，對比只會算計、沒有核心價值、市政一塌糊塗的台北市長柯文哲。

丁守中表示，雙北合作勢在必行，獲黨提名後，他會向新北市長參選人侯友宜請益，讓雙北更緊密合作，共創雙北更大福祉。台北丶新北屬共同生活圈，除農牧產品批發市場，還有許多合作項目，他當選後將和新北合作，將第一、第二果菜市場、三重果菜市場及四汴頭批發市場共同考量，遷至位於台北港海埔新生地，建立首都或大台北農產批發市場。

他也說，台北市的第一果菜市場、漁市場，柯就地改建，時間長達7年，要花140億，形同穿著衣裝改西裝，顯示柯沒遠見，也耗費太大，沒法帶動萬華脫胎換骨的發展，30年後仍將是萬華發展之瘤。

丁守中說，根據最新民調，台灣大學生82%願意到海外發展，46%願意到大陸發展，比香港多一倍。其中台北市大學生比率更高，若是台北好，年輕人何必離鄉背井？柯說要跟青年人在一起，但柯是跟22k的年輕人在一起，還是跟領250萬的實習生在一起，答案很清楚。

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹說，丁守中出線是他在初選時走遍每一區，並一一舉辦政見說明會，丁守中穩紮穩打，年底勝選機會非常大；根據初選民調，丁和柯的對比民調，丁都維持在41%至44%之間，與柯正負誤差約3個百分點 。