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選對會成員表態不該禮讓柯文哲 呂秀蓮按讚

2018-05-02 19:54聯合報 記者丘采薇╱即時報導

呂秀蓮。 圖／聯合報系資料照片
呂秀蓮。 圖／聯合報系資料照片
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民進黨台北市黨部主委黃承國今天表態支持在台北市自提人選，不再禮讓柯文哲。對此有意參選台北市長的前副總統呂秀蓮表示肯定，她認為，這是執政黨的基本政治責任，也是審慎為台北市長提名最佳市長候選人的第一步。

呂秀蓮說，她相信蔡英文主席及中央領導必能秉承民進黨核心理念，為光復台北，打造首都新風華作出明智的抉擇。

呂秀蓮一直很不滿民進黨上次禮讓柯文哲選台北市長，她已多次呼籲這次民進黨應該提名自己人，她認為柯文哲不誠實，每見一個人出來就說人家支持，但人家都說沒有，是「誠信破產的人。」

民進黨呂秀蓮柯文哲

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