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蘇貞昌：深澳電廠立場清楚 要安全不要汙染

2018-05-02 20:06中央社 新北2日電

民進黨新北市長參選人蘇貞昌（左一）今天出席新北市小英之友會擴大聯席會，在小英之友...
民進黨新北市長參選人蘇貞昌（左一）今天出席新北市小英之友會擴大聯席會，在小英之友會總會長張秋海（左二）陪同下，與現場支持者一一握手致意。聯合報系記者胡經周／攝影
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國民黨新北市長參選人侯友宜今天表示，希望對手表態並跟進反對興建燃煤電廠。民進黨新北市長參選人蘇貞昌回應說，他立場清楚，就是要安全、不要汙染，會為新北市民把關。

蘇貞昌今天下午出席新北市小英之友會擴大聯席會，會前受訪時對民進黨秘書長洪耀福分析侯友宜民調操作是學朱立倫營造西瓜效應評論表示，每一個人有他的風格，運作的手法；洪耀福是行家，一看就會看出門道。他個人仍會用自己的方法跟能量，以最大的誠意，最嚴肅的態度，爭取為新北市民服務的機會。

蘇貞昌任閣揆時拔擢侯友宜任警政署長，他曾說，很期待侯友宜能夠是當年那個侯友宜，不要因為選舉有改變。侯友宜雖上午回應：「我還是我，我只問是非對錯。」但蘇貞昌下午表示，侯友宜有沒有變化，可以看侯友宜對周錫瑋和對他的態度有沒有不一樣，各位可以評論。

至於侯友宜希望蘇貞昌表態並跟進反對興建燃煤電廠的說法。蘇貞昌表示，他對於深澳電廠態度非常清楚、始終一致，就是要安全不要汙染，會為新北市民把關。他也以過去的政績作未來的保證表示，他相信新北市民都看得清清楚楚，最後一定會做明智的決定。

至於侯友宜在臉書上說拜保生大帝並強調人在做天在看。蘇貞昌表示，不只人在做天在看，市民的眼睛也是雪亮並判斷到底誰才適合作新北市長。過去，新北市民給他機會認真做事，未來，給他機會，他會以過去的經驗及歷練，讓新北更新更好。

侯友宜蘇貞昌

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