蘇貞昌：有100多個群組 常忙到沒空看

2018-05-02 19:48 中央社 新北2日電



民進黨新北市長參選人蘇貞昌（中）邀宴新北市區域立委，盼獲大家支持。記者丘采薇／攝影 分享 facebook 打選戰科技不能少，民進黨新北市長參選人蘇貞昌表示，他的組群多達100多個，常常忙到沒空看；但他也強調，很多事情需要當面溝通，才能感受到人的溫暖及影響。

蘇貞昌今天下午出席新北市小英之友會擴大聯席會，在總會長張秋海陪同下，一一向小英之友會理監事及分會長等幹部致意。他會前受訪時特別感謝小英之友會安排機會和大家見面並說明他的理念，希望讓新北市民要有一個好的選擇，讓新北市能夠更好。

媒體詢及前行政院長游錫堃今天去立法院拜會是否在幫他打通關？蘇貞昌表示，游錫堃一定會從各方面來幫忙他，因為新北實在太大了，他無法握到400萬人的每一雙手，他除感謝大家，也特別需要大家幫忙。

蘇貞昌被問到如何經營網路群組時表示，科技進步很快，各種通訊聯絡的方法非常多，LINE等群組，他平常都在用，是很方便溝通的工具。

他表示，現代人因為有科技的幫忙，所以比以前聯絡的快且有效率，也能增加溝通，不過很多事情也需要當面溝通，才能感受到人的溫暖及影響，這也是另外一種需要大家增加這方面的能量。

他說，他的群組非常多，有100多個，有時候都忙得沒時間看；有的群組沒有辦法加入，必須靠整理，這也是作為一個候選人需要大家幫忙的地方。