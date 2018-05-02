柯建銘透露：游錫堃1月初就說不選新北

2018-05-02 17:37 中央社 台北2日電



前閣揆游錫堃今天為「有機農業促進法」，拜會立法院長蘇嘉全及各黨團尋求支持。聯合報系記者丘采薇／攝影 分享 facebook 前行政院長游錫堃今天拜會立法院朝野黨團，盼有機農業促進法早日三讀。民進黨團總召柯建銘說，游錫堃1月6日就曾向他透露不選新北市長，還說蘇貞昌經營那麼久，不會搶地盤。

游錫堃為推動有機農業促進法草案早日完成立法，今天在民進黨立委陳亭妃、蔡適應、陳歐珀等人陪同下，拜會立法院長蘇嘉全及朝野黨團，游錫堃到民進黨團時，由黨團總召柯建銘、幹事長何欣純、書記長許智傑代表接見。

民進黨徵召前行政院長蘇貞昌參選新北市長。會中柯建銘話鋒一轉，突然問游錫堃：「現在不用選舉比較輕鬆了？」，許智傑說，看游錫堃穿牛仔褲就知道了；陳亭妃也說，游錫堃一直以來都沒有要選新北市長。

柯建銘說，今年1月6日在牙醫師公會大會上，他與游錫堃比鄰而坐，當時他問游錫堃要選新北市長嗎？游錫堃說「不要啦」；游錫堃表示，他是1月23日才跟總統蔡英文報告不選，因柯建銘在黨內輩分高，「跟總統報告前，有先跟他報告」。

柯建銘接著說，游錫堃當時講得很誠懇，「新北市蘇仔（蘇貞昌）經營那麼久了，不要跟他搶地盤，讓他選就好」。游錫堃問柯建銘，有沒有跟蘇貞昌說？柯建銘說，「有轉達」，聽完後游錫堃才說，「所以說蘇（貞昌）院長其實都知道」。