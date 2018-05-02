宜蘭「雙陳會」敲定明天見面 陳歐珀：態度會謙卑

2018-05-02 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



民進黨內宜蘭縣長之爭一波多折，最後黨中央提名立委陳歐珀參選，但他與外傳「先代理、後參選」的代理縣長陳金德之間互動關係，仍受外界關注。

陳歐珀獲宣布提名時，陳金德剛好去日本，兩人雖在多次在同一公開場合同時出現，卻無密切互動，不過，雙陳會終於敲定，就在明天下午2點半，地點在縣長會客室。