影／台北市長選戰布局 民進黨：5月中拍板

2018-05-02 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳聖文 ╱即時報導



民進黨今（2日）舉行選對會，討論台北市長提名策略。民進黨發言人鄭運鵬會後轉述結論指出，今天選對會對於台北市長提名程序，要怎樣進行還沒有結論，未來兩周內會對這個部分做決定。

另外，昨晚召集人陳明文、林錫耀和秘書長洪耀福、主委黃承國等四人，基於尊重及禮貌前往拜會柯文哲，告知民進黨今天依照當初的規劃時程，因為國民黨已經在今天確認提名人選，所以民進黨就展開台北市長提名策略討論。對此，柯文哲則表達對民進黨機制的啟動及可能的決定「完全的尊重」。

鄭運鵬也強調，過去這段時間還沒正式討論台北市長提名事宜，外界有很多說法和傳聞，都不是事實。