蘇貞昌出席小英之友會聯席會 感謝各界幫忙

2018-05-02 16:46 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 胡經周 ╱即時報導



民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天出席新北市小英之友會擴大聯席會，在小英之友會總會長張秋海陪同下，與現場支持者一一握手致意。