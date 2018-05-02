民進黨選對會北市自提人選一面倒 被陳明文一句話澆熄

2018-05-02 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



民進黨選對會召集人陳明文。聯合報系記者陳柏亨／攝影 分享 facebook 民進黨在台北市長選舉是否禮讓現任市長柯文哲或自推人選，備受矚目，選舉對策委員會共同召集人陳明文說，選對會會跟柯文哲接觸，預計中旬，民進黨就會有具體方案出來。

民進黨選對會今天討論台北市長選舉布局，據了解，身兼選對會成員的行政院秘書長卓榮泰、行政院發言人徐國勇，及民進黨立委蘇治芬、民進黨台北市黨部主委黃承國力陳民進黨應自提人選，不過，民進黨選對會召集人陳明文跳出來，提醒眾人聚焦在民進黨怎麼贏，才暫時冷卻會中的火氣。

為求慎重起見，民進黨要求黨發言人鄭運鵬會後轉述，鄭運鵬表示，基於尊重與禮貌，民進黨秘書長洪耀福、選對會共同召集人陳明文及林錫耀，還有黃承國等四人昨晚前往拜會台北市長柯文哲，表達民進黨將啟動台北市長選戰提名機制討論，柯文哲表示，對民進黨機制啟動和決定，表達完全尊重。

鄭運鵬也說，選對會將徵詢拜訪黨內有意願參選者，包括前副總統呂秀蓮、立委姚文智，若前台南縣長蘇煥智有意願，選對會也非常願意邀請拜訪；選對會向黨籍議員及里長徵詢的內容將提到選對會討論，兩週內對台北市長提名策略做決定。

據了解，選對會一開始由林錫耀先行報告，對過去這段時間北市還沒正式討論北市長事宜，外界有很多說法，都不是事實，對於不少黨公職因此蒙受委屈深感不捨。

林說完後，卓榮泰、徐國勇、蘇治芬及黃承國一面倒支持民進黨自提人選。卓榮泰也提醒，黨應該對支持者的聲音有所回應，徐國勇則質疑柯文哲一再攻擊民進黨政府，什麼話都講得出來，若禮讓，攻擊是不是更毫無忌憚？黃承國與先前對外發言一致，力挺民進黨自提人選。

蘇治芬則說，若民進黨沒有勝選的可能，當然不要提人，但她有被姚文智近日的表現感動到，也認為是有贏的可能的人選。

眼見一面倒，陳明文出面緩和氣氛，提醒與會人士會議室討論一個方向，是民進黨怎麼贏，中執會才是討論人選。

隨後發言的鄭宏輝說，他先前曾請教過新北市長參選人蘇貞昌，畢竟雙北選舉是連動的，蘇貞昌則以身份為由不多做回應，正國會的方昇茂則表達支持黨中央的決定。

新潮流系的沈發惠及劉維均則建議黨中央，應就自提或禮讓對議員及縣市長選舉影響有一個科學的數據來參考，可能的話也可以請教其他縣市長的意見。

林錫耀此時表示，要做民調也是可以，但擔心若我們的候選人民調不好，若又外流出去，不是很好。

在各抒己見後，選對會決議先展開徵詢黨內人士，各方搜集意見後提報下周的選對會再來討論。