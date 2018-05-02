民進黨啟動北市長徵詢 選對會多數主張自提人選

2018-05-02 17:13 中央社 台北2日電



台北市長柯文哲。 聯合報系記者魏莨伊／攝影 分享 facebook 民進黨是否禮讓台北市長柯文哲受矚。選對會今天決定兩週內提出方案，主要成員昨天已拜會柯文哲，告知規畫時程，柯文哲對此表達尊重。但據了解，選對會多數成員主張自提人選。

民進黨在台北市要自推人選或是和柯文哲合作，備受各界關注。中國國民黨今天早上確定由前立法委員丁守中出戰台北市長選舉，民進黨選對會隨後開會討論台北市的因應方案。

民進黨發言人鄭運鵬會後轉述，選對會今天的討論有三個重點方向，第一，選對會將徵詢表態的黨內同志如立委姚文智、前副總統呂秀蓮、前台南縣長蘇煥智等人；第二，選對會也會拜訪台北市在地同志，如議員參選人、現任議員和里長；第三，會將徵詢內容提報選對會參考，兩週內做出提名策略決定。

鄭運鵬說，選對會共同召集人林錫耀在會中報告，林錫耀、選對會共同召集人陳明文、黨秘書長洪耀福和台北市黨部主委黃承國昨天前往拜會柯文哲，告知柯文哲民進黨的規劃時程，選對會要展開討論提名策略，柯文哲對民進黨機制啟動及可能決定表達尊重。

至於未來兩週是否還會再拜會柯文哲，鄭運鵬表示會內並沒有討論到這部分。

不具名與會人士表示，今天會中，選對會多數成員主張要自提人選，有一部分人則認為還要多方徵詢意見，但沒有人明確表態認為要禮讓，而會中也沒有討論柯文哲這個人，而是集中在討論提名策略。

與會人士表示，本來黨規劃的時程是在5月底提出方案，但因為國民黨已經提出人選，因此會中有人主張要提前、越快決定越好，所以選對會決定提前到2週內決定方案。

民主進步黨備戰年底九合一選舉，21個縣市已經完成18個縣市長提名，剩台北市、金門和馬祖待決定。