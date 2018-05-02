母命難違高國華不選了 綠議員酸：史上最短參選過程

2018-05-02 16:11 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



因國道喇舌事件轟動一時的補教名師高國華，今天上午9時突然宣布參選台北市長，引發熱議，不料6小時後大逆轉，強調因96歲老母堅決反對自己跑政治，母命難違，因此決定以大局為重，改全力支持國民黨台北市長參選人丁守中。

對於高國華上午宣布參選、下午又宣布退選的「6小時驚奇之旅」，台北市議員王威中忍不住又在臉書上酸「史上最短的參選過程」。

王威中還說，高國華絕對是喝醉酒了，從參選聲明到棄選聲明推算應該是歡唱8小時。