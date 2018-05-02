丁守中對決柯文哲 國民黨：很有機會

2018-05-02 17:10 中央社 台北2日電



國民黨台北市長候選人初選民調結果上午出爐，由前立委丁守中勝出。聯合報系記者胡經周／攝影 分享 facebook 前中國國民黨籍立法委員丁守中在台北市長黨內初選勝出，國民黨黨務人士今天表示，民主進步黨會禮讓台北市長柯文哲，丁守中與柯文哲對決，民調呈現五五波，丁守中很有機會。

國民黨上午公布台北市長黨內初選民調結果，3家民調公司所做民調，丁守中平均支持率47.634%排名第一，其次是前立委孫大千18.205%、前大陸委員會副主委張顯耀17.235%、台北市議員鍾小平16.926%；初選結果由丁守中勝出，國民黨預計9日通過提名。

不願具名的國民黨黨務人士表示，民主進步黨以消滅國民黨為首要任務，研判台北市長選舉會禮讓柯文哲，不過，如何對黨內交代，是民進黨頭痛問題。

黨務人士說，「丁守中沒有外界想像中的弱」，實力還不錯，民調趨勢往上，在民調表態率將近7成，與實際投票率差不多的情況下，丁守中與柯文哲民調呈現五五波。

不過，黨務人士坦言，丁守中在年輕族群這塊比柯文哲弱，未來必須強化與年輕族群溝通，所提市政願景也要符合年輕族群想法，這是丁守中重要課題。

黨務人士表示，原本支持柯文哲的藍、綠、白色力量三股勢力，在丁守中確定提名、民進黨基層對柯文哲不滿情緒高漲，藍綠各自歸隊的情況下，剩下的白色力量依舊能像4年前一樣支持柯文哲嗎？柯文哲支持度呈下降趨勢，選情沒有那麼穩。

黨務人士指出，丁守中與新北市長被提名人侯友宜未來可以在政策、議題上互相合作，打區域作戰；在北北基桃大生活圈下，國民黨也將研議推出區域共同聯合政見。

黨務人士表示，雖然丁守中的民調趨勢往上，但距離縣市長選舉還有半年，各種因素都會影響選情，國民黨不會過度樂觀，會審慎因應。