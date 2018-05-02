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民進黨北市長選戰布局 陳明文：五月中定案

2018-05-02 14:03聯合報 記者胡宥心╱即時報導

國民黨台北市長人選今天出爐，民進黨選對會今天中午度開會討論台北市長選戰布局。選對會召集人陳明文表示，今天開會有結論就是希望先徵詢黨內有意參選台北市長人選後，再跟黨籍議員討論，選對會也會與台北市長柯文哲接觸，五月中會有明確方案。

選對會討論後，陳明文受訪表示，今天只針對台北市長選戰問題廣泛討論，希望先與黨內有意參選北市的人討論，第二階段再跟黨籍議員、里長交流，徵詢意見帶回後討論。同時選對會也會與柯文哲接觸，希望愈早定案愈好。

陳明文說，五月中旬會有具體方案產生，包括是否推派人選等方案，選對會也會與柯文哲接觸。

陳明文柯文哲2018台北市長選舉107年九合一選舉

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