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丁守中北市長初選勝出 「十年拔一劍」備戰

2018-05-02 14:06中央社 台北2日電

國民黨台北市長候選人初選民調結果上午出爐，丁守中勝出。 記者胡經周／攝影
國民黨台北市長候選人初選民調結果上午出爐，丁守中勝出。 記者胡經周／攝影
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前立委丁守中獲得國民黨台北市長黨內初選，這是他第5次投入市長選舉，並首次贏得初選，他受訪時說，「會讓外界看到自己的爆發力」；幕僚指丁守中「十年拔一劍」布局選戰。

中國國民黨台北市黨部3月間公布黨內市長初選時程，包含市議員鍾小平、前立委丁守中、孫大千、前陸委會副主任委員張顯耀登記參選，原規劃3月底民調，4月底公布結果，卻被認為時間緊湊，經協調後民調時間延後，今天公布結果。

市黨部公布市長黨內初選民調結果，由丁守中勝出，經3家公司民調，丁守中支持率達47%。

丁守中從政20多年，經歷優，他曾擔任台灣大學副教授、台北市黨部主委等職位，令人印象深刻就是在立委期間，獲得多次優秀立委評鑑得名。

面對下一屆台北市長選戰，丁守中及早布局，除勤走基層，也積極尋求黨內同志支持，去年11月間，丁守中辦參選說明會，找來前行政院長張善政、前勞動部長陳雄文、曾任交通部長的前行政院長毛治國等藍營要角出席，並邀請他們擔任市政總顧問。

丁守中宣布參選後，國民黨內出現多人表態，像前行政院發言人鄭麗文，立法委員蔣萬安也被外界認為是不錯人選，丁守中面對外界回應，從不批評，但訪談中卻透露出自己參選的企圖心。

丁守中受訪時曾提及，從政20多年，不希望黨內互打，「對手只有台北市長柯文哲」，甚至被問及關於民進黨市長參選人的回應，丁守中以不慍不火的態度回擊，但也感受到丁守中面對這次選舉的堅定立場。

國民黨台北市長黨內初選，曾舉辦2場電視辯論會，過程中，鍾小平質疑丁守中，丁守中的態度一如往常，但不同的是，丁守中在場內直指鍾小平刻意放話，並表達自己不接受被汙衊的態度。

丁守中也曾為了要嗆聲表態參選台北市長的民進黨籍立法委員姚文智「若落到第三名就退出政壇」說法。丁守中特別在自己的臉書提及，初選勝出後，參選台北市長，只要第2名就永遠退出政壇，並強調說到做到。

丁守中擔任多屆立法委員，先前4次表態參加國民黨台北市長黨內初選，卻都在初選落馬，當時對手包含前台北市長黃大洲、前總統馬英九、國民黨副主席郝龍斌以及國民黨中央委員連勝文。

這次丁守中終於贏得黨內初選，他曾提過，這次市長選舉將會是自己的最後一次志業，這也凸顯丁守中對選戰的堅持和決心。

面對未來選戰，丁守中規畫，未來仍會勤走基層，結合市議員和里長，贏得選戰，且近期走訪基層時，民眾對自己反應很熱烈，會讓「外界看到自己的爆發力」。

經過黨內初選民調，核心幕僚指出，丁守中是「十年拔一劍」，做最好的準備，積極布局選戰。

丁守中國民黨民調2018台北市長選舉107年九合一選舉

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