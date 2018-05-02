台北市長選戰策略 藍：加強雙北合作

2018-05-02 13:41 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



國民黨台北市長黨內初選結果揭曉，由前立委丁守中出線。記者楊正海/攝影 分享 facebook

國民黨台北市長黨內初選結果揭曉，確定由前立委丁守中出線，代表國民黨打首都選戰，對如如何打這場選戰，市黨部主委黃呂錦茹說，雙北的士氣非常旺，雙北一定會採取聯合作戰，必要時幾個縣市會聯合一起打選戰 。

至於另一名自行參選的台大教授李錫錕，黃呂錦茹說，和錕Ｐ的連繫沒有斷，錕Ｐ是終生黨員， 在媒體的聲量很大 ，一 起合作會有很大的幫助。

至於議員部分，5月25日就會全部提名完畢，選戰規畫也是雙北一起作戰。另外，藍營助選團，有蔣萬安、金融的專家曾銘宗，馬前總統目前連里長的攤都在跑，一定要好好利用他的人氣。

丁守中則表示，雙北合作勢在必行，獲黨提名後，我也會馬上去和侯友宜請益，讓雙北更緊密合作丶共創市民更大福祉。台北丶新北屬共同生活圈，也有許多合作項目，諸如交通、治安、醫療、防災、環保及農牧產品批發市場

例如，台北市的第一果菜市場、漁市場柯p就地改建，要長達七年花140億，穿著衣裝改西裝，我認為這就是柯p沒遠見，很爛的計劃，不但拖延過久，也耗費太大，且根本沒法帶動萬華脫胎換骨的發展，三十年後仍將是萬華發展之瘤。他會和新北市合作，將第一、第二果菜市場、三重果菜市場、及四汴頭批發市場共同考量，遷至位於台北港的海埔新生地，海丶陸丶空運皆方便的台北港物流園區，建立首都或大台北農產批發市場。