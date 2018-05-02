高國華參選北市長 藍綠都有人酸他

2018-05-02 14:16 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 邱瓊玉 ╱台北報導



補教名師高國華有意參選台北市長。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

補教名師高國華有意參選台北市長。高國華說，為了台灣下一代，孩子們的教育，正式宣布要挺身而出，競選台北市長，挽救可憐的孩子，找回曾經屬於你和我，台北的天空。

對於高國華參選，民進黨台北市議員王威中在臉書表示，參選是每個人的自由，但還是很無言，開頭兩段直接抄歌詞，是在KTV寫的文嗎？

國民黨北市議員參選人游淑慧在臉書表示，這到底是娛樂新聞，還是爆炸新聞，搬板凳看熱鬧。